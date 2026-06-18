Tri razloga zbog kojih BiH večeras može iznenaditi Švicarsku

Fudbalska reprezentacija BiH večeras protiv Švicarske igra jedan od najvažnijih susreta grupne faze Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Iako većina kladionica ulogu favorita daje Švicarcima, Zmajevi imaju dovoljno razloga za optimizam. Reprezentacija Bosne i Hercegovine već je pokazala da se može ravnopravno nositi s kvalitetnim protivnicima, a večerašnji duel mogao bi donijeti i novo iznenađenje.

Prvi razlog leži u činjenici da Bosna i Hercegovina nema rezultatski pritisak kakav ima Švicarska. Dok se od Švicaraca očekuje pobjeda, izabranici Sergeja Barbareza mogu igrati znatno rasterećenije i strpljivije, čekajući svoju priliku iz kontranapada ili prekida.

Drugi važan faktor je iskustvo. U redovima Bosne i Hercegovine nalazi se nekoliko igrača koji su tokom karijere igrali najveće evropske i svjetske utakmice. Takvi susreti često se odlučuju jednim potezom, a upravo iskustvo može napraviti razliku kada pritisak postane najveći.

Treći razlog je timski duh koji je reprezentacija pokazala tokom kvalifikacija i na početku prvenstva. Zmajevi su više puta dokazali da mogu nadoknaditi individualnu razliku u kvalitetu disciplinovanom igrom, velikom borbenošću i zajedništvom na terenu.

Posebnu pažnju večeras će privlačiti i Edin Džeko. Kapiten Bosne i Hercegovine i dalje predstavlja jednu od najvećih prijetnji protivničkim odbranama, a njegovo iskustvo i osjećaj za gol mogli bi biti ključni u utakmici u kojoj se očekuje mali broj prilika.

Švicarska nesumnjivo posjeduje kvalitetan sastav i ulazi u utakmicu kao favorit, ali upravo su ovakvi susreti često donosili najveće trenutke bh. reprezentacije. Ukoliko Zmajevi uspiju nametnuti svoj ritam igre i iskoristiti prilike koje im se ukažu, novo iznenađenje na Svjetskom prvenstvu nije nemoguća misija.