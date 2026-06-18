BiH pred važan meč sa Švicarskom: Barbarez i Katić poslali jasne poruke

Bosna i Hercegovina nastavlja pripreme za važan duel protiv Švicarske na Svjetskom prvenstvu 2026, a uoči utakmice medijima su se obratili selektor Sergej Barbarez i reprezentativac Nikola Katić.

Barbarez se najprije osvrnuo na susret prvog kola protiv Kanade, istakavši da je nastup na Mundijalu za mnoge igrače, ali i članove stručnog štaba, predstavljao novo iskustvo.

„Smatram da smo zaslužili bod protiv Kanade. Takmičenje na ovom nivou traži maksimum od svakog pojedinca i rezultat se ne može ostvariti bez potpunog angažmana cijelog tima. Zadovoljan sam onim što smo pokazali i želim da nastavimo u istom ritmu“, poručio je selektor.

Govoreći o narednom protivniku, Barbarez je naglasio da će Zmajevi morati pružiti još bolju partiju ukoliko žele doći do pobjede.

„Moramo biti bolji od Švicaraca ako želimo osvojiti tri boda. Vjerujem da nas očekuje kvalitetna utakmica i uvjeren sam da možemo ostvariti pozitivan rezultat. Naravno, mnogo toga zavisi i od protivnika, ali nadam se da ćemo na kraju mi imati razloga za slavlje“, rekao je Barbarez.

Pred novinare je izašao i defanzivac Nikola Katić, koji je posebno istakao značaj podrške navijača tokom kvalifikacija i na završnici Svjetskog prvenstva.

„Kako su kvalifikacije odmicale, podrška navijača bila je sve veća. Od Austrije, preko Sent Luisa, pa do Toronta, imali smo sjajnu podršku. Mnogo nam znači kada vidimo koliko ljudi stoji iza nas, a naša obaveza je da im to vratimo borbenošću i dobrim igrama na terenu“, kazao je Katić.

Utakmica između Švicarske i Bosne i Hercegovine igra se večeras na stadionu u Los Angelesu. Susret počinje u 21:00 sat po srednjoevropskom vremenu, odnosno u 12:00 sati po lokalnom vremenu.