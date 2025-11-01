Frontex pokrenuo prvu operaciju u punom obimu u Bosni i Hercegovini

Evropska agencija za graničnu i obalnu stražu (Frontex) pokreće svoju prvu operaciju u punom obimu u Bosni i Hercegovini, započinjući time novo poglavlje saradnje na Zapadnom Balkanu. Preko 100 Frontexovih službenika iz cijele Evrope uskoro će raditi rame uz rame s graničnim policajcima iz Bosne i Hercegovine na granicama zemlje.

Zajednički timovi će pomoći u jačanju upravljanja granicama, borbi protiv prekograničnog kriminala i poboljšanju razmjene informacija, a sve to uz osiguranje da svaka aktivnost u potpunosti poštuje temeljna prava. Operacija također donosi dodatnu opremu, obuku i evropsku stručnost za podršku Bosni i Hercegovini u njenom svakodnevnom radu na granicama.

– Zajednički rad osigurava suštinsku razliku – naglasio je Hans Leijtens, izvršni direktor Frontexa.

– Naši službenici će stajati rame uz rame sa svojim kolegama iz Bosne i Hercegovine, pomažući u sigurnom i zakonitom upravljanju granicama. Ovako izgleda evropska saradnja u praksi – dodao je.

Pokretanje slijedi nakon godina priprema i tijesnog partnerstva između Frontexa i vlasti Bosne i Hercegovine.

Tokom svoje posjete, izvršni direktor Leijtens sastao se s ministrom sigurnosti, direktorom Granične policije i predstavnicima EU-a kako bi razgovarali o načinima kako zajednički napori mogu dodatno unaprijediti sigurnost i saradnju u cijelom regionu.

Izvršni direktor Leijtens prisustvovao je ceremoniji u Sarajevu kojom je obilježen početak operativnog prisustva Frontexa u Bosni i Hercegovini, zajedno s Magnusom Brunnerom, evropskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije, i ministricom civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravkom Bošnjak.

Komesar Brunner je naglasio da je “sigurnost Zapadnog Balkana sigurnost Evrope – naši izazovi u ovim oblastima su zajednički”.

– Temeljem Sporazuma s Bosnom i Hercegovinom, Frontex sada pruža podršku graničnim policijama u svim zemljama Zapadnog Balkana, što doprinosi smanjenju nezakonitih prelazaka granice za preko 90 posto u posljednje tri godine. Zajedno činimo Evropu sigurnijim kontinentom – kazao je.

Direktor Leijtens se također sastao s predsjedavajućom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto i razgovarao sa službenicima Frontexa koji rade zajedno s domaćim kolegama.

– Danas, naši pripadnici Granične policije Bosne i Hercegovine stoje rame uz rame sa pripadnicima Evropske agencije za graničnu i obalnu stražu (Frontex), a ova saradnja u upravljanju granicama i zajedničkim operacijama vidljiva je i na Međunarodnom aerodromu Sarajevo i određenim graničnim prijelazima – istakao je vršilac dužnosti ministra sigurnosti BiH Ivica Bošnjak.

Kako je dodao, ovo je značajan korak naprijed koji su Ministarstvo sigurnosti i bh. sigurnosne agencije postigli u skorijem periodu, kao dio šireg procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine i njenog doprinosa kolektivnoj evropskoj sigurnosti.

Frontex već podržava upravljanje granicama izvan EU u Albaniji, Moldaviji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji, blisko sarađujući sa nacionalnim vlastima u borbi protiv prekograničnog kriminala i upravljanju migracijama na efikasan i human način. Nova operacija u Bosni i Hercegovini dodatno proširuje ovu regionalnu saradnju, saopćeno je iz Delegacije Evropske unije u BiH.