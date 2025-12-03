Evropski parlament razmatra FRONTEX sporazum s BiH: Jača se saradnja u kontroli granica

Članovi Komiteta za građanske slobode, pravdu i unutarnje poslove Evropskog parlamenta danas razmatraju Sporazum između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o operativnim aktivnostima koje provodi FRONTEX u našoj zemlji. Riječ je o dokumentu koji bi trebao dodatno urediti saradnju u kontroli migracija i upravljanju granicama.

Izvjestilac Jaroslav Bžoch podsjetio je da je Evropska komisija u oktobru informisala Parlament o napretku pregovora sa BiH, te da je sporazum potpisan 11. juna 2025. godine u Sarajevu. U konsultacijama su učestvovali i predstavnici Bosne i Hercegovine, kao i službenik za temeljna prava FRONTEX-a i evropski nadzornik za zaštitu podataka.

U obrazloženju se navodi da su migracijski pritisci na zapadnobalkanskoj ruti, posebno nakon krize 2015. godine, pokazali potrebu za jačanjem saradnje između EU i zemalja regiona. Formalni, pravno obavezujući sporazumi smatraju se ključnim za transparentnost i demokratski nadzor nad aktivnostima FRONTEX-a izvan granica Unije.

Bžoch ističe da je saradnja s Bosnom i Hercegovinom strateški važna zbog kontrole nezakonitih prelazaka granice prema Hrvatskoj, ali i borbe protiv krijumčarenja migranata i drugih oblika prekograničnog kriminala. Sporazum bi trebao unaprijediti operacije povratka, smanjiti broj ilegalnih ulazaka u EU te ojačati sigurnosnu situaciju, uz obavezu potpunog poštivanja temeljenih prava prema Uredbi EU 2019/1896.

Evropski parlament očekuje da FRONTEX redovno izvještava o aktivnostima u okviru implementacije sporazuma i da u godišnja izvješća uključi procjene saradnje sa trećim zemljama. Kao primjere već uspješnih modela navode se sporazumi s Moldavijom, Sjevernom Makedonijom, Crnom Gorom, Albanijom i Srbijom.

S obzirom na broj ljudi koji tranzitiraju kroz BiH prema EU, izvjestilac smatra da će ovaj sporazum ojačati sposobnost zemlje da upravlja migracijskim tokovima u skladu s evropskim standardima. Zbog toga preporučuje da Parlament odobri prijedlog odluke Vijeća.