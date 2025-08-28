Žalbe građana na rad policijskih službenika razmatrane u PSBiH

Ali Huremović
žalbe građana na rad policijskih službenika
FOTO: BHRT

Odbor za žalbe građana Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao je na sjednici 14 žalbi koje su se odnosile na postupanje pripadnika Granične policije BiH, zajedno s izvještajima o internim istragama i provedenim provjerama.

Kako je saopćeno iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH, u jednom slučaju utvrđena je osnovanost žalbe, zbog čega je protiv policijskih službenika podnesen prijedlog za pokretanje disciplinskog postupka. Ostale žalbe su ocijenjene kao neosnovane ili bez dovoljno dokaza.

Odbor je također razmatrao dvije informacije Granične policije BiH koje se odnose na mjere poduzete nakon prijava građana.

Na sjednici je ponovo razmatrana i žalba koja se odnosi na rad policijske službenice Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, a donesen je zaključak o daljem postupanju po toj žalbi.

ČITAJTE:

PS BiH učestvovala na redovnom zasijedanju Vijeća Evrope

pročitajte i ovo

Vijesti

Od 1. septembra EPBiH uvodi tri blok tarife za struju, domaćinstva pozvana da očitaju brojila

Tuzla i TK

U Tuzli proglašen Dan žalosti zbog pogibije policajca Samira Mustafića

Vijesti

Počela sanacija treće trake na putu Sarajevo – Tuzla

Tuzla i TK

Na Aerodromu Tuzla uhapšen državljanin BiH tražen zbog teških krivičnih djela

Vijesti

Odbor PSBiH razmatrao žalbe građana na rad policijskih službenika

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]