Žalbe građana na rad policijskih službenika razmatrane u PSBiH

Odbor za žalbe građana Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao je na sjednici 14 žalbi koje su se odnosile na postupanje pripadnika Granične policije BiH, zajedno s izvještajima o internim istragama i provedenim provjerama.

Kako je saopćeno iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH, u jednom slučaju utvrđena je osnovanost žalbe, zbog čega je protiv policijskih službenika podnesen prijedlog za pokretanje disciplinskog postupka. Ostale žalbe su ocijenjene kao neosnovane ili bez dovoljno dokaza.

Odbor je također razmatrao dvije informacije Granične policije BiH koje se odnose na mjere poduzete nakon prijava građana.

Na sjednici je ponovo razmatrana i žalba koja se odnosi na rad policijske službenice Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, a donesen je zaključak o daljem postupanju po toj žalbi.

