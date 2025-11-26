Sutra zajednička sjednica oba doma Parlamenta BiH

Na posebnoj zajedničkoj sjednici oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sutra će ministri iz Vijeća ministara BiH odgovarati na pitanja poslanika i delegata.

Očekuje se da rasprava otvori niz važnih tema koje se tiču funkcioniranja države, od imenovanja ministara i poštovanja ustavnih rokova, preko raspodjele javnih prihoda, do evropskih integracija i infrastrukturnih projekata.

Poslanik u Predstavničkom domu PSBiH Milan Dunović traži od predsjedavajuće Vijeća ministara Borjane Krišto objašnjenje zašto još nije imenovan novi ministar sigurnosti, iako je ostavka prethodnog ministra podnesena 23. januara ove godine, a zakonski rok za imenovanje istekao 7. februara.

Dženan Đonlagić uputit će poslaničko pitanje na osnovu koje odluke i od kojeg datuma Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH vrši raspodjelu prihoda od indirektnih poreza između entiteta i Distrikta Brčko.

Poslanikanika Šefika Džaferovića interesira šta Vijeće ministara poduzima kako bi se ispoštovali ustavni i zakonski principi etničke zastupljenosti zaposlenih u državnim institucijama.

Delegat u Domu naroda PSBiH Zlatko Miletić postavlja pitanje predsjedavajućoj Borjani Krišto da li će podnijeti ostavku.

Poslanica Mia Karamehić-Abazović fokusira se na energetsku politiku i traži informacije o ispunjavanju obaveza BiH prema Energetskoj zajednici, posebno u vezi sa CBAM-om i zakonom o električnoj energiji, upozoravajući na moguće posljedice po domaću privredu i izvoznike.

Jasmin Emrić traži pojašnjenje kriterija po kojima su odabrani projekti u indikativnoj listi investicija u okviru Zapadnobalkanskog investicijskog okvira, dok Branislav Borenović postavlja pitanje o problemima na graničnim prijelazima i tretmanu građana.

Nenad Grković interesira se za pregovore s Evropskom unijom o olakšavanju procedura na granicama, a Džemal Smajić pita ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića zašto je glasao za imenovanja u kojima je od 17 rukovodilaca samo troje Bošnjaka, te koje mjere će se poduzeti da se zaustavi diskriminacija.

Albin Muslić traži detaljan prikaz raspodjele indirektnih poreza po entitetima i Distriktu Brčko za period 2020-2024. i prvih šest mjeseci 2025. godine, izražen tabelarno i po kategorijama.

Saša Magazinović postavlja pitanje o procesu legalizacije kanabisa u medicinske svrhe, dok Ilija Cvitanović traži precizne podatke o izgradnji Koridora Vc – dionice, troškove, način finansiranja i eventualne interkalarne kamate.

Predrag Kožul postavit će pitanje u kojoj fazi je odluka o uspostavi ureda glavnog pregovarača BiH sa EU, a Safet Softić traži izvještaj o aktivnostima predsjedavajuće i ministrice civilnih poslova od novembra 2024. do danas, te planovima za narednih šest mjeseci.

Nakon završetka 1. posebne zajedničke sjednice oba doma Parlamentarne skupštine BiH, zakazana je 33. sjednica Predstavničkog doma PSBiH.