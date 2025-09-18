Sve žalbe na rad Granične policije proglašene neosnovanim

Na sjednici Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH razmatrano je 12 pritužbi koje su se odnosile na rad i postupanje policijskih službenika Granične policije BiH. Uz žalbe, razmatrani su i izvještaji o provedenim preliminarnim provjerama i internim istragama koje je sačinila Granična policija.

Nakon razmatranja, zaključeno je da su sve žalbe neosnovane ili da nema dovoljno dokaza za njihovo potvrđivanje. Ipak, Odbor je u pojedinim slučajevima dao smjernice Graničnoj policiji BiH za buduće postupanje u sličnim situacijama.

Na istoj sjednici usvojeni su i termini obilaska graničnih prijelaza širom zemlje, u skladu s Planom rada Odbora za žalbe građana za 2025. godinu, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću Parlamentarne skupštine BiH.