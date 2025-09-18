Sve žalbe na rad Granične policije proglašene neosnovanim

Ali Huremović
Sve žalbe na rad Granične policije proglašene neosnovanim

Na sjednici Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH razmatrano je 12 pritužbi koje su se odnosile na rad i postupanje policijskih službenika Granične policije BiH. Uz žalbe, razmatrani su i izvještaji o provedenim preliminarnim provjerama i internim istragama koje je sačinila Granična policija.

Nakon razmatranja, zaključeno je da su sve žalbe neosnovane ili da nema dovoljno dokaza za njihovo potvrđivanje. Ipak, Odbor je u pojedinim slučajevima dao smjernice Graničnoj policiji BiH za buduće postupanje u sličnim situacijama.

Na istoj sjednici usvojeni su i termini obilaska graničnih prijelaza širom zemlje, u skladu s Planom rada Odbora za žalbe građana za 2025. godinu, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću Parlamentarne skupštine BiH.

