IDDEEA i TÜRKSAT dogovorili su uspostavljanje strateške saradnje koja bi Bosni i Hercegovini trebala donijeti nova iskustva u razvoju digitalnih javnih usluga, cyber sigurnosti, digitalnog identiteta i sigurne razmjene podataka.

Predstavnici TÜRKSAT-a, jedne od najvećih javnih tehnoloških kompanija u Turskoj, razgovarali su sa direktorom Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almirom Badnjevićem i njegovim timom.

Tokom sastanka dogovoreno je da saradnja dvije institucije bude formalizovana Memorandumom o razumijevanju, kojim će biti precizirane oblasti u kojima će IDDEEA i TÜRKSAT zajednički raditi.

Za građane je posebno značajno to što TÜRKSAT ima veliko iskustvo u razvoju digitalnih usluga koje omogućavaju da se brojni poslovi sa javnom upravom završavaju elektronskim putem.

Iskustvo sistema e-Devlet moglo bi se koristiti i u BiH

TÜRKSAT razvija i upravlja turskom platformom e-Devlet, odnosno državnim portalom putem kojeg građani koriste veliki broj elektronskih javnih usluga i pristupaju podacima različitih institucija kroz jedinstven digitalni sistem.

Upravo je to iskustvo jedna od ključnih tačaka buduće saradnje sa IDDEEA-om.

Planirano je da poseban fokus bude na cyber sigurnosti, sigurnoj komunikacionoj i optičkoj infrastrukturi, digitalnim javnim uslugama i drugim tehnološkim rješenjima koja bi mogla unaprijediti digitalnu infrastrukturu Bosne i Hercegovine.

Među oblastima koje povezuju dvije institucije su digitalni identitet, kvalifikovani elektronski potpis, pouzdani registri, sigurna razmjena podataka i državna komunikaciona infrastruktura.

Riječ je o sistemima koji predstavljaju osnovu za razvoj elektronskih usluga, odnosno mogućnost da građani određene procedure završavaju digitalno, bez potrebe za odlaskom na više šaltera i institucija.

Badnjević: Ne trebamo ponovo razvijati ono što su drugi već uspješno riješili

Direktor IDDEEA-e Almir Badnjević smatra da Bosna i Hercegovina ne treba od početka razvijati rješenja za probleme koje su druge države već riješile.

Prema njegovim riječima, povezivanje sa institucijama i tehnološkim kompanijama koje već imaju iskustvo u izgradnji velikih nacionalnih digitalnih sistema može omogućiti razmjenu znanja, prenos iskustava i brže uvođenje provjerenih rješenja.

Takva rješenja, kako je istaknuto, moraju biti usklađena sa zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, sigurnosnim standardima i evropskim pravcem digitalne transformacije zemlje.

Dogovoreni Memorandum o razumijevanju trebao bi stvoriti institucionalni okvir za razmjenu stručnog znanja i eventualni razvoj zajedničkih projekata u oblasti cyber sigurnosti, komunikacione i optičke infrastrukture, digitalnih javnih usluga i drugih tehnologija od strateškog značaja.

Iz IDDEEA-e navode da kroz ovakva partnerstva Bosna i Hercegovina može koristiti iskustva država koje već imaju razvijene digitalne sisteme, ali istovremeno jačati vlastite institucije i tehnološke kapacitete.

Krajnji cilj, kako ističu, nije samo uvođenje novih tehnologija, već razvoj sistema u kojem bi građani i privreda javne usluge mogli koristiti jednostavnije, brže i sigurnije.