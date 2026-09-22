Turistička taksa u Veneciji mogla bi porasti na 30 eura

Turistička taksa u Veneciji mogla bi od 2027. godine iznositi i do 30 eura za jednodnevne posjetioce, dok gradske vlasti razmatraju i produženje perioda tokom kojeg bi se ova naknada naplaćivala.

Venecija već godinama pokušava pronaći način da smanji pritisak velikog broja turista na historijsku jezgru grada, a jedna od mjera je ulazna naknada za posjetioce koji u gradu ne ostaju preko noći.

Michele Zuin, gradski vijećnik zadužen za budžet i oporezivanje, smatra da sadašnja naknada od pet do deset eura nije dovoljno visoka da bi odvratila dio turista od dolaska u periodima najvećih gužvi.

Prema njegovim riječima, razgovaralo se čak i o mogućnosti da naknada dostigne 50 eura, ali bi se gradske vlasti za 2027. godinu mogle odlučiti za maksimalni iznos od 30 eura. Konačna odluka još nije donesena.

Turistička taksa u Veneciji uvedena 2024. godine

Naknada za jednodnevne posjetioce uvedena je 2024. godine, a Venecija je tada postala prvi grad u svijetu koji je primijenio ovakav sistem.

Turisti koji svoj dolazak rezervišu unaprijed plaćaju nižu cijenu, dok su određene kategorije posjetilaca oslobođene plaćanja.

Tokom 2026. godine naknada se primjenjivala od početka aprila do kraja jula, i to od 8:30 do 16 sati tokom odabranih dana. Prodano je gotovo 680.000 ulaznica, od kojih je grad prihodovao više od 5,2 miliona eura.

Venecija se istovremeno suočava s dva dugogodišnja problema, velikim brojem turista i smanjenjem broja stalnih stanovnika. Lokalna vlast navodi da cilj povećanja turističke takse u Veneciji nije samo dodatni prihod, nego pokušaj da se posjete ravnomjernije rasporede tokom godine i smanje gužve u najopterećenijim periodima.