Grad bez automobila i sa 20 miliona turista godišnje

RTV SLON
Foto: Freepik

Da li ste znali da postoji jedini grad u Evropi bez automobila? Ulica u ovom gradu nema puteva, što čini vlasništvo automobila potpuno besmislenim.

Čak nema ni bicikala, jer su ulice preuske, a mostovi preblizu jedan drugome. Grad je u potpunosti prilagođen pješačenju, a glavno prijevozno sredstvo su čamci.

U Veneciji nema smoga, a zvuk automobila zamijenjen je zvukom vesala. Čak i hitna pomoć, policija i autobusi koriste čamce za kretanje gradom. Iako nema gužvi u saobraćaju, mogući su zastoji na kanalima.

Grad ima oko 250.000 stanovnika, ali svake godine privuče oko 20 miliona turista. Venecija karakterističnim mirisom spaja morski povjetarac, vodu, vlažno drvo i drevni kamen.

Zimi grad često poplavi kada nivo mora poraste, pa stanovnici hodaju po privremenim drvenim stazama. Stručnjaci predviđaju da bi u narednih 55 godina grad mogao biti u potpunosti pod vodom zbog topljenja ledenih kapa na polovima.

pročitajte i ovo

Vijesti

Status grada u FBiH: Ko ga ima i šta on zaista...

Tuzla i TK

Pogledajte ulice u Tuzli za vrijeme utakmice

Magazin

Ispitali smo, zaštita automobila od grada?

Tuzla i TK

Budžet Tuzle za ovu godinu iznosi 98.1 milion KM

Vijesti

Grad nanio štetu građanima, nove padavine danas i sutra

Istaknuto

Budžet Tuzle povećan za 4,6 miliona KM, najviše sredstava za komunalnu...

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

BiH

Sutra sjednica Vijeća ministara BiH: Obiman dnevni red, reformska agenda u fokusu

Vijesti

Kosovo bira novi parlament nakon 11- mjesečnog zastoja

Tuzla i TK

Na ahiret preselio Ismet-ef. Avdibašić, imam Bijele džamije u Slavinovićima

Istaknuto

Preminula legendarna glumica i pjevačica Brigitte Bardot

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]