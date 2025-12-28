Grad bez automobila i sa 20 miliona turista godišnje

Da li ste znali da postoji jedini grad u Evropi bez automobila? Ulica u ovom gradu nema puteva, što čini vlasništvo automobila potpuno besmislenim.

Čak nema ni bicikala, jer su ulice preuske, a mostovi preblizu jedan drugome. Grad je u potpunosti prilagođen pješačenju, a glavno prijevozno sredstvo su čamci.

U Veneciji nema smoga, a zvuk automobila zamijenjen je zvukom vesala. Čak i hitna pomoć, policija i autobusi koriste čamce za kretanje gradom. Iako nema gužvi u saobraćaju, mogući su zastoji na kanalima.

Grad ima oko 250.000 stanovnika, ali svake godine privuče oko 20 miliona turista. Venecija karakterističnim mirisom spaja morski povjetarac, vodu, vlažno drvo i drevni kamen.

Zimi grad često poplavi kada nivo mora poraste, pa stanovnici hodaju po privremenim drvenim stazama. Stručnjaci predviđaju da bi u narednih 55 godina grad mogao biti u potpunosti pod vodom zbog topljenja ledenih kapa na polovima.