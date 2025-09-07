Pogledajte ulice u Tuzli za vrijeme utakmice

Dok košarkaši Bosne i Hercegovine vode odlučujuću borbu protiv Poljske za plasman u četvrtfinale Eurobasketa, Tuzla izgleda potpuno drugačije nego inače. Ulice su gotovo prazne, gradska vreva preselila se pred televizijske ekrane.

Atmosfera podsjeća na trenutke kada cijeli grad diše kao jedno, a saobraćaj je sveden na minimum. Dok su trgovi i šetališta utihnuli, podrška košarkašima osjeti se iza zatvorenih vrata domova i u glasnom navijanju koje povremeno odjekuje kroz naselja.

Navijački duh Bosne i Hercegovine večeras je ujedinio Tuzlu, a prazne ulice najbolje pokazuju koliko sport može povezati ljude i staviti svakodnevne obaveze u drugi plan.