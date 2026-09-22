Cum Grano Salis u Tuzli krajem oktobra, poznat novi termin književnih susreta

Cum Grano Salis, 25. Međunarodni književni susreti u Tuzli, bit će održani od 29. do 31. oktobra 2026. godine, nakon što je prvobitno najavljeni septembarski termin prolongiran.

Književni susreti ranije su bili najavljeni za 23. septembar, ali je termin održavanja u međuvremenu izmijenjen, pa će Tuzla književnike i ljubitelje književnosti ugostiti krajem oktobra.

Riječ je o jubilarnom, 25. izdanju Međunarodnih književnih susreta „Cum Grano Salis“, manifestacije koja već godinama okuplja autore, književne kritičare, izdavače i publiku iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Cum Grano Salis od 29. do 31. oktobra

Novi termin održavanja susreta je od 29. do 31. oktobra 2026. godine, dok će detaljan program i zvanična najava manifestacije biti predstavljeni naknadno.

Cum Grano Salis jedna je od prepoznatljivih književnih manifestacija u Tuzli, a centralni dio programa tradicionalno je vezan za regionalnu književnu produkciju i afirmaciju savremene književnosti.

Više informacija o programu 25. Međunarodnih književnih susreta „Cum Grano Salis“, učesnicima i pratećim sadržajima bit će poznato uoči početka manifestacije.