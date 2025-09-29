Promijenjen termin održavanja književnih susreta Cum grano salis

Arnela Šiljković - Bojić

Dvadeset i četvrti Književni susreti Cum grano salis bit će održani od 3. do 6. decembra 2025. godine, u izmijenjenom terminu u odnosu na raniji plan. Centralni događaj manifestacije ostaje dodjela nagrade Meša Selimović za najbolji roman objavljen u prethodnoj godini na govornom prostoru Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije.

Selektori iz četiri zemlje predložili su ukupno 18 romana. Iz Bosne i Hercegovine selektorica Kristina Ljevak Bajramović izdvojila je naslove Adise Bašić, Tanje Stupar Trifunović, Darka Cvijetića, Faruka Šehića i Elvedina Nezirovića. Hrvatska selektorica Jagna Pogačnik nominovala je djela Sandre Antolić, Ivice Đikića, Nade Gašić, Drage Glamuzine i Jurice Pavičića. Crnogorski selektor Aleksandar Radoman predložio je romane Slavice Perović, Danke Ivanović i Olje Knežević, dok je iz Srbije Vladimir Arsenić u konkurenciju uvrstio knjige Katarine Mitrović, Marijane Čanak, Milenka Bodirogića, Dejana Popova i Marinka Arsića Ikova.

O pobjedniku će odlučivati žiri u sastavu Semezdin Mehmedinović, koji je predsjednik, te Emir Imamović, Mirjana Đurđević, Pavle Goranović i Ljubica Letinić.

