Počinju 24. književni susreti Cum grano salis

Tuzla će od 3. do 6. decembra 2025. godine ponovo biti domaćin jednog od najznačajnijih regionalnih književnih događaja – književni susreti Cum grano salis, koji ove godine ulaze u svoje 24. izdanje. Program donosi izložbe, predstave, razgovore s autorima, predstavljanje romana i dodjelu prestižne nagrade Meša Selimović, a ulaz na sve sadržaje je slobodan.

Srijeda, 3. decembar

Prvog dana manifestacije od 19:00 sati planirana je izložba 100 godina od rođenja Derviša Sušića, pripremljena iz fonda Zavičajne zbirke Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“. Autorica izložbe je Sabina Babajić.

U 19:30 u Narodnom pozorištu Tuzla biće održana predstava Posljednja ljubav Hasana Kaimije Derviša Sušića, u režiji Gorana Damjanca.

Četvrtak, 4. decembar

U Domu književnosti Tuzla u 12:00 sati biće upriličen program U čast Meši Selimoviću, tokom kojeg će biti predstavljeni najbolji literarni radovi učenika Gimnazije „Meša Selimović“.

Istog dana u 19:00 sati u Međunarodnoj galeriji portreta održat će se program Život i djelo Nijaza Alispahića, uz govore Nihada Kreševljakovića i Dina Mustafića.

Petak, 5. decembar

U 17:00 sati počinje predstavljanje romana koji su ušli u uži izbor za nagradu Meša Selimović. Pred publikom će se naći sljedeća djela:

„Knjiga o Almiru“, Adisa Bašić

„Pesak pijeskare“, Milenko Bodirogić

„Divlji kvas“, Ivica Đikić

„Četiri plamena, led“, Nada Gašić

„Žigice“, Jurica Pavičić

Moderacija je povjerena Kristini Ljevak Bajramović.

U 19:00 sati slijedi predstavljanje romana Zima zaručnica. O djelu govore autori Enes Karić i Osman Halilović, dok umjetnički dio programa izvode Ermin Avdić i Sadika Avdić. Program će se održati u Međunarodnoj galeriji portreta.

Subota, 6. decembar

Završni dan Susreta počinje u 12:00 sati programom Tako je govorio Filip David, hommage poznatom piscu. Prezentaciju vodi Dževdet Tuzlić.

Centralni događaj manifestacije počinje u 19:00 sati u Ateljeu Ismet Mujezinović – svečana dodjela nagrade Meša Selimović za najbolji roman objavljen 2024. godine u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji.

Ulaz na sve programe je slobodan, a ovogodišnji Susreti i dalje njeguju posvećenost književnosti, dijalogu i regionalnom povezivanju, čineći Tuzlu važnim kulturnim središtem u decembru.