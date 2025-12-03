Počinju 24. književni susreti Cum grano salis

Nedžida Sprečaković
23. Književni susreti „Cum grano salis“
Književni susreti „Cum grano salis“

Tuzla će od 3. do 6. decembra 2025. godine ponovo biti domaćin jednog od najznačajnijih regionalnih književnih događaja – književni susreti Cum grano salis, koji ove godine ulaze u svoje 24. izdanje. Program donosi izložbe, predstave, razgovore s autorima, predstavljanje romana i dodjelu prestižne nagrade Meša Selimović, a ulaz na sve sadržaje je slobodan.

Srijeda, 3. decembar

Prvog dana manifestacije od 19:00 sati planirana je izložba 100 godina od rođenja Derviša Sušića, pripremljena iz fonda Zavičajne zbirke Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“. Autorica izložbe je Sabina Babajić.

U 19:30 u Narodnom pozorištu Tuzla biće održana predstava Posljednja ljubav Hasana Kaimije Derviša Sušića, u režiji Gorana Damjanca.

Četvrtak, 4. decembar

U Domu književnosti Tuzla u 12:00 sati biće upriličen program U čast Meši Selimoviću, tokom kojeg će biti predstavljeni najbolji literarni radovi učenika Gimnazije „Meša Selimović“.

Istog dana u 19:00 sati u Međunarodnoj galeriji portreta održat će se program Život i djelo Nijaza Alispahića, uz govore Nihada Kreševljakovića i Dina Mustafića.

Petak, 5. decembar

U 17:00 sati počinje predstavljanje romana koji su ušli u uži izbor za nagradu Meša Selimović. Pred publikom će se naći sljedeća djela:

„Knjiga o Almiru“, Adisa Bašić
„Pesak pijeskare“, Milenko Bodirogić
„Divlji kvas“, Ivica Đikić
„Četiri plamena, led“, Nada Gašić
„Žigice“, Jurica Pavičić

Moderacija je povjerena Kristini Ljevak Bajramović.

U 19:00 sati slijedi predstavljanje romana Zima zaručnica. O djelu govore autori Enes Karić i Osman Halilović, dok umjetnički dio programa izvode Ermin Avdić i Sadika Avdić. Program će se održati u Međunarodnoj galeriji portreta.

Subota, 6. decembar

Završni dan Susreta počinje u 12:00 sati programom Tako je govorio Filip David, hommage poznatom piscu. Prezentaciju vodi Dževdet Tuzlić.

Centralni događaj manifestacije počinje u 19:00 sati u Ateljeu Ismet Mujezinović – svečana dodjela nagrade Meša Selimović za najbolji roman objavljen 2024. godine u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji.

Ulaz na sve programe je slobodan, a ovogodišnji Susreti i dalje njeguju posvećenost književnosti, dijalogu i regionalnom povezivanju, čineći Tuzlu važnim kulturnim središtem u decembru.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

U uži izbor za nagradu Meša Selimović žiri odabrao pet romana

Tuzla i TK

Promijenjen termin održavanja književnih susreta Cum grano salis

Tuzla i TK

Književni susreti Cum grano salis od 8. do 11. oktobra u...

Tuzla i TK

Kristian Novak dobitnik nagrade ‘Meša Selimović’

Istaknuto

Danas počinju 23. Književni susreti „Cum grano salis“

Tuzla i TK

Međunarodni književni susreti CUM GRANO SALIS od 10. do 12. oktobra

Vijesti

Centralna banka BiH se pridružila članicama važne europske mreže

BiH

Vremenska prognoza: Danas oblačno, nepovoljna bioprognoza

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno 12 beba

Tuzla i TK

Završena izgradnja rampe za Službu Pedijatrije Doma zdravlja Tuzla

Tuzla i TK

/VIDEO/ Koji su događaji obilježili drugi dan decembra?

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]