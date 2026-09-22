Carinske stope za uvoz određenih roba u Bosnu i Hercegovinu bit će privremeno suspendovane ili smanjene do kraja 2027. godine, nakon odluke koju je Vijeće ministara BiH donijelo na izvanrednoj telefonskoj sjednici.

Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a cilj je pružiti podršku domaćoj privredi kroz povoljniji uvoz materijala i sirovina potrebnih za proizvodnju.

Riječ je o materijalima i sirovinama koje domaći proizvođači koriste kao repromaterijal za izradu gotovih proizvoda, proizvodnju namijenjenu izvozu ili kao zamjenu za uvozne proizvode. U odluku su uključene robe koje se na domaćem tržištu ne mogu nabaviti u količinama i kvalitetu potrebnim za proizvodnju.

Carinske stope smanjene za robu koju traži domaća privreda

Odluka je pripremljena u skladu sa zahtjevima Vanjskotrgovinske komore BiH, entitetskih privrednih komora i privrednih subjekata iz više industrijskih grana.

Obuhvaćeni su sektori tekstilne i kožne industrije, proizvodnje obuće, hemijske i metalske industrije, elektroindustrije, prehrambene i grafičke industrije, automobilske industrije, proizvodnje higijenskih proizvoda te namjenske industrije.

Vijeće ministara BiH je od stupanja na snagu Zakona o carinskoj tarifi do sada donijelo 14 odluka kojima su privremeno suspendovane ili smanjivane carinske stope za određene robe. Ranije odluke uglavnom su se donosile na godišnjem nivou.

Novom odlukom za 2027. godinu obuhvaćene su 74 tarifne oznake. Od tog broja, 68 tarifnih oznaka bilo je obuhvaćeno i odlukom za 2026. godinu, tri su uklonjene s liste, dok je dodano šest novih.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku BiH, dok njena primjena počinje 1. januara 2027. godine i trajat će do 31. decembra iste godine.