U Tuzlanskom kantonu obilježava se 34. godišnjica formiranja 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Program traje do 29. septembra, kada će u Tuzli biti održana centralna manifestacija i svečana akademija. Organizatori naglašavaju da je, uz odavanje počasti poginulim borcima, jedan od najvažnijih ciljeva očuvanje kulture sjećanja i prenošenje činjenica o ratnom putu 2. korpusa mlađim generacijama.

34 godine od formiranja 2. korpusa Armije RBiH: Fokus na kulturu sjećanja i mlade

Obilježavanje godišnjice 2. korpusa organizovano je kroz višednevni program koji uključuje obilazak stratišta, spomen-obilježja i mezarja, kao i odavanje počasti poginulim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine. Završnica programa planirana je za 29. septembar.

„To je sami dan formiranja Drugog korpusa, gdje se planira obilazak svih centralnih spomen-obilježja na cijelom prostoru Tuzlanskog kantona. Nakon toga slijedi svečana akademija u Bosanskom kulturnom centru, gdje je pripremljen kulturno-historijski program u kojem će biti veliki broj prisutnih mladih ljudi, učenika naših srednjih škola širom kantona“, rekla je Senada Dizdarević, ministrica za boračka pitanja TK.

Poseban dio programa posvećen je mladima. Organizatori smatraju da generacije rođene nakon rata moraju imati priliku upoznati se s ulogom 2. korpusa, njegovim formiranjem i događajima koji su obilježili odbranu ovog područja.

„Cijeli mjesec septembar imamo niz različitih aktivnosti i manifestacija i sve je u duhu obilježavanja Drugog korpusa Armije Republike BiH kako bi se sačuvala historija, kako bi se sačuvao taj ratni put i proces formiranja Drugog korpusa i naravno naša zadaća jeste da čuvamo kulturu sjećanja i da se to prenosi na mlađe naraštaje i generacije”, kazala je Ivana Mijatović, predsjednica Skupštine TK.

„Tuzlanski kanton je u proteklim godinama zaista radio na kulturi sjećanja. Posebno smo to radili kada su pitanju mlade generacije, nove generacije koje su uskraćene tih informacija i sjećanja kako bismo im na adekvatan način prenijeli koliko je važno da se sjetimo najhrabrijih sinova i kćeri države Bosne i Hercegovine, posebno ovdje na Tuzlanskom kantonu koji je i tada, naravno putem dijelovanja Drugog korpusa bio kičma odbrane Republike Bosne i Hercegovine“, rekao je Irfan Halilagić, premijer TK.

Godišnjica 2. korpusa prilika je i da se govori o današnjem položaju ljudi koji su učestvovali u ratu. Predstavnici boračkih organizacija navode da su dodatna prava u Tuzlanskom kantonu među uređenijim u Federaciji, ali istovremeno smatraju da razlike među kantonima ne bi trebale postojati.

„Ja mislim da Tuzlanski kanton prednjači u pravima boraca i da su dodatna prava na nivou Tuzlanskog kantona ponajbolje uređena. Nisam zadovoljan što borac iz Tuzlanskog kantona ima bolje pravo nego borac u Goraždu. Mislim da u narednom periodu treba poraditi da svaki borac širom Bosne i Hercegovine, ma gdje on bio, ima isto pravo“, kazao je Fahrudin Hasanović, predsjednik Saveza RVI TK.

Dan formiranja 2. korpusa zakonom je uvršten među značajne datume Tuzlanskog kantona. Kroz obilježavanje, osim odavanja počasti poginulim borcima, nastoji se sačuvati dokumentovano sjećanje na njegov ratni put i proces formiranja, te ga prenijeti generacijama koje su rođene nakon rata.