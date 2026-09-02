Preminuo Enver Delibegović, penzionisani pukovnik Armije RBiH

Arnela Šiljković - Bojić

Enver Delibegović, penzionisani pukovnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, preminuo je 2. septembra u Tuzli u 84. godini života.

Delibegović je rođen 7. maja 1943. godine u Gornjoj Tuzli. Prije početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu radio je u Opštinskom štabu Teritorijalne odbrane Tuzla, gdje je obavljao dužnost načelnika za nastavno-operativne poslove.

Početkom agresije uključio se u pripremu i organizovanje odbrane, nakon čega je postavljen na dužnost komandanta Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane Tuzla.

Tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata obavljao je odgovorne dužnosti u komandi 5. operativne grupe, 25. divizije i 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Profesionalnu vojnu karijeru završio je u činu pukovnika Armije RBiH.

Dženaza Enveru Delibegoviću bit će klanjana 4. septembra nakon džuma-namaza u Džindijskoj džamiji, dok će ukop biti obavljen na mezarju Bukovčići u Tuzli.

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