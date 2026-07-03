Duraković zatražio povlačenje zakona o zabrani simbola Armije RBiH

Simboli Armije RBiH ne mogu biti kriminalizovani entitetskim zakonom, poručio je Ćamil Duraković, navodeći da je uputio nalog za hitno povlačenje iz skupštinske procedure prijedloga zakona kojim se uvodi krivična odgovornost za javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Duraković je naveo da je nalog upućen predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske, Kolegiju NSRS-a i predsjednicima klubova narodnih poslanika.

Kako je istakao, ovim prijedlogom zadire se u oblast vojnog naslijeđa, koja je već uređena državnim Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine.

Simboli Armije RBiH dio su vojne tradicije priznate državnim zakonom

Duraković je podsjetio da Prvi pješadijski, odnosno gardijski puk Oružanih snaga BiH, baštini tradiciju Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Zbog toga smatra da je pravno neodrživo da se entitetskim krivičnim zakonodavstvom pokušaju kriminalizovati simboli vojne tradicije koja je priznata državnim zakonom.

Prema njegovim riječima, usvajanje ovakvog zakona Republiku Srpsku bi dovelo u ustavnopravni spor pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine.

Duraković je pozvao narodne poslanike da se drže ustavnog i zakonskog okvira države Bosne i Hercegovine, te da prijedlog zakona bude povučen iz skupštinske procedure.

Prijedlog zakona izazvao je reakcije jer se odnosi na javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine, čije naslijeđe je dio Oružanih snaga BiH kroz Prvi pješadijski gardijski puk.