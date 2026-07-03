Uneseni nalozi za isplatu naknada za neratne invalidnine

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike unijelo je naloge za isplatu naknada za juni 2026. godine za više od 50 hiljada korisnika.

Ukupan iznos unesenih naloga iznosi 29.021.421,83 KM, a sredstva se odnose na isplate po osnovu neratnih invalidnina i prava civilnih žrtava rata.

Za 50.262 korisnika neratnih invalidnina osigurano je 26.613.132,26 KM, dok je za korisnike prava po osnovu civilnih žrtava rata uneseno 2.408.289,57 KM.

Isplata iz Federalnog ministarstva finansija planirana je 10. jula 2026. godine, u skladu s utvrđenom dinamikom isplata.