Isplata penzija za oktobar počela u Federaciji BiH, uplaćene i naknade za invalidnine

Isplata penzija za oktobar počela je danas u Federaciji BiH, čime je ispunjena redovna obaveza prema penzionerima, potvrđeno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Najniža penzija iznosi 599,28 KM, zagarantovana 715,21 KM, dok je najviša penzija 2.996,40 KM. Prosječna penzija za korisnike samostalne penzije iznosi 761,57 KM, a u ovom mjesecu pravo na isplatu ostvaruje ukupno 462.491 korisnik. Za ovu namjenu izdvojeno je oko 314,5 miliona KM

Uz isplatu penzijskih primanja, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da su pušteni nalozi i za druge redovne isplate, čime je obuhvaćeno 50.338 osoba sa invaliditetom i 7.830 civilnih žrtava rata. Ukupan iznos sredstava za ove naknade iznosi 26.302.704 KM, što dodatno potvrđuje da je isplata penzija i pratećih socijalnih davanja prioritet u budžetskim obavezama, s ciljem pružanja podrške ranjivim grupama i osiguranja njihove osnovne socijalne sigurnosti

Oktobarska isplata penzija i dodatnih naknada predstavlja nastavak redovnosti u ispunjavanju finansijskih obaveza, što je od ključnog značaja za desetine hiljada penzionera i drugih korisnika prava u Federaciji BiH, posebno u periodu rasta troškova života.