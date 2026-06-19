Cijene nafte ponovo pale, vozači u BiH mogli bi očekivati jeftinije gorivo

Cijene nafte na svjetskim tržištima nastavile su padati i jutros, nakon što su se smanjile bojazni od većih poremećaja u snabdijevanju energentima na Bliskom istoku.

Cijena sirove nafte Brent spustila se na oko 80 dolara po barelu, dok se američka WTI nafta kreće oko 76 dolara. Time je tržište izbrisalo značajan dio rasta koji je zabilježen tokom prethodnih sedmica, kada su geopolitičke tenzije izazvale strah od mogućih problema u isporukama kroz Hormuški moreuz, jednu od najvažnijih svjetskih ruta za transport nafte.

Prema ocjenama analitičara, do pada cijena došlo je nakon što su trgovci počeli uklanjati takozvanu “ratnu premiju”, koja je prethodno bila uračunata u cijenu nafte zbog straha od širenja krize.

Tokom najizraženijih tenzija cijene su bile znatno više, a pojedini stručnjaci upozoravali su da bi u slučaju ozbiljnije eskalacije nafta mogla dostići i trocifrene iznose.

Ipak, kako za sada nema većih poremećaja u transportu i proizvodnji, tržište se ponovo okrenulo osnovnim faktorima ponude i potražnje.

Moguće novo pojeftinjenje goriva u BiH

Za Bosnu i Hercegovinu ovakva kretanja predstavljaju dobru vijest, jer bi mogla dodatno ublažiti pritisak na cijene goriva na domaćem tržištu. Cijene goriva u BiH već su posljednjih dana u padu, a nastavak negativnog trenda na svjetskim berzama mogao bi otvoriti prostor za novo blago pojeftinjenje.

Iako se promjene cijena sirove nafte ne odražavaju odmah na benzinskim pumpama, dosadašnja praksa pokazuje da pad na svjetskom tržištu nakon određenog vremena utiče i na maloprodajne cijene dizela i benzina.

Ukoliko se sadašnji trend nastavi i narednih dana, vozači u BiH mogli bi tokom narednih sedmica očekivati dodatno smanjenje cijena goriva.

Tržište nafte, međutim, i dalje ostaje osjetljivo na geopolitička dešavanja, pa bi svaka nova eskalacija sukoba ili poremećaj u transportnim rutama mogao ponovo izazvati rast cijena.