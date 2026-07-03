Zastava sa ljiljanima: Boračke organizacije TK osudile izmjene Krivičnog zakonika RS

Zastava sa ljiljanima, odnosno zastava Republike Bosne i Hercegovine, ostaje trajni historijski simbol države, poručili su iz Koordinacije boračkih organizacija i saveza Tuzlanskog kantona nakon usvajanja izmjena Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Iz Koordinacije su izrazili ozbiljnu zabrinutost i osudili zakonska rješenja kojima se, kako navode, predviđa sankcionisanje isticanja zastave Republike Bosne i Hercegovine. Smatraju da se na taj način pokušavaju kriminalizirati historijski simboli pod kojima je međunarodno priznata Bosna i Hercegovina branila nezavisnost, teritorijalni integritet i suverenitet.

U saopćenju se navodi da je zastava sa ljiljanima simbol borbe za slobodu i opstojnost države, ali i sjećanja na šehide, poginule borce, ratne vojne invalide i sve patriote koji su dali živote za Bosnu i Hercegovinu.

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Zastava sa ljiljanima kao historijski simbol BiH

Iz Koordinacije boračkih organizacija TK upozoravaju da ovakve zakonske odredbe mogu dodatno produbiti podjele i narušiti povjerenje među građanima Bosne i Hercegovine. Umjesto donošenja propisa koji izazivaju nove tenzije, poručuju da je potrebno graditi ambijent međusobnog uvažavanja, poštovanja ustavnog poretka BiH i ljudskih prava.

Pozvali su nadležne institucije Bosne i Hercegovine da, u skladu sa svojim nadležnostima, razmotre usklađenost ovakvih zakonskih rješenja sa Ustavom BiH i međunarodnim standardima zaštite ljudskih prava.

Iz Koordinacije su poručili da će ostati dosljedni u zaštiti istine o odbrambeno-oslobodilačkom ratu, dostojanstva branilaca i historijskih obilježja Bosne i Hercegovine.

“Bosna i Hercegovina je naša jedina domovina, a njeni historijski simboli predstavljaju neizbrisiv dio njenog državnog i historijskog identiteta”, navedeno je u saopćenju koje potpisuje predsjednik Koordinacije Edin H. Muhamedović.