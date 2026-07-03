Zmajevi se vratili kući nakon historijskog nastupa na Svjetskom prvenstvu

Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine počeli su se vraćati u domovinu nakon završetka nastupa na Svjetskom prvenstvu, gdje su ostvarili historijski rezultat plasmanom u nokaut fazu.

Poslije poraza od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0 u šesnaestini finala, dio bh. reprezentativaca danas je u poslijepodnevnim satima stigao u Sarajevo.

Među prvima su na Međunarodni aerodrom Sarajevo doputovali kapiten Edin Džeko, Nikola Katić i Ivan Bašić, koje je dočekala manja grupa navijača.

Iako nije bilo velikog dočeka, atmosfera je bila srdačna. Reprezentativci su se fotografisali s navijačima, kratko razgovarali s njima i dijelili autograme, zahvaljujući im na podršci koju su pružali tokom cijelog Mundijala.

Posebnu pažnju privukao je i trenutak kada je dio osoblja aerodroma izašao iz svojih radnih prostora kako bi se fotografisao s Edinom Džekom.

Izabranici Sergeja Barbareza ostvarili su najveći uspjeh u historiji bh. nogometa plasmanom među 32 najbolje reprezentacije svijeta.

Do Svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina je stigla kroz veoma težak baraž, u kojem je nakon izvođenja jedanaesteraca eliminisala Vels, a zatim i favorizovanu Italiju, čime je izborila nastup na završnom turniru.

Zmajevi su na Mundijalu igrali u grupi s Kanadom, Švicarskom i Katarom. Takmičenje su otvorili remijem protiv Kanade rezultatom 1:1, potom su poraženi od Švicarske sa 4:1, dok su prolaz u nokaut fazu osigurali pobjedom nad Katarom rezultatom 3:1.

U prvoj nokaut rundi bolja je bila selekcija Sjedinjenih Američkih Država, koja je slavila rezultatom 2:0.

Iako je nastup BiH završen u šesnaestini finala, prvenstvo će ostati upamćeno po historijskom rezultatu reprezentacije, ali i velikoj podršci navijača.

Bh. navijači su tokom turnira u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku bili među najzapaženijima na tribinama, a atmosferom i podrškom Zmajevima privukli su pažnju javnosti širom svijeta.