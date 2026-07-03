Kriminalizacija ljiljana i zastave je ono što pokušava Narodna skupština manjeg bh. entiteta, ocjenjuju iz Naše stranke.

Nakon što je Vlada RS utvrdila prijedlog izmjena Krivičnog zakonika kojiim je za isticanje zastave Armije RBiH predložena kazna zatvora i do tri godine, reagovali su iz Naše stranke.

“Zastava s ljiljanima nije nastala kao simbol mržnje niti jedne etničke skupine. Usvojena je 1992. godine kao zvanična državna zastava Republike Bosne i Hercegovine, oslonjena na srednjovjekovnu bosansku državnost, upravo s namjerom da predstavlja sve građane Bosne i Hercegovine.

Izjednačavati državne simbole Republike Bosne i Hercegovine s ustaštvom predstavlja opasan napad na historijsku istinu, dostojanstvo branilaca Bosne i Hercegovine i temeljne vrijednosti na kojima počiva naša država.

Ovo je pokušaj prekrajanja historije i kriminalizacije simbola međunarodno priznate Republike Bosne i Hercegovine i njene jedine legalne i legitimne vojske koja je branila državu od agresije.

Nećemo pristati na kriminalizaciju patriotizma. Nećemo šutjeti pred pokušajima da se zakonom zabrani sjećanje na odbranu Bosne i Hercegovine. Historija se ne može izbrisati zakonom. Istina se neće poslati u zatvor.

Jasno je da je riječ o još jednom pokušaju vladajućeg SNSDa da šokira javnost, skrene medijsku pažnju, te iskuša srpske opozicione stranke na pitanju lažnog patriotizma. Kriminalizacija nekadašnjih simbola državnosti Bosne i Hercegovine vrši se u trenutku, kada je veliki broj građana BiH različitih nacionalnosti, te državljana susjednih zemalja, podržao nogometnu reprezentaciju BiH. SNSDu je očigledno zasmetalo što građani RS nisu negodovali zbog slavlja. A slavilo se i sa ljiljanima.

Kažnjavanje isticanja obilježja s ljiljanima Republike BiH i Armije RBiH do sada je u Republici Srpskoj bilo propisano Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira. U sudskim postupcima do sada oslobođeni su svi građani, koji su gonjeni po tom osnovu. Svako prekršajno i krivičnopravno gonjenje zbog nošenja nekadašnjih obilježja Bosne i Hercegovine neustavno.

Biće preduzeta sva legalna i demokratska sredstva da se spriječi zastrašivanje građana, te posljedice eventualnog kriminaliziranja zastava i simbola međunarodno priznate Bosne i Hercegovine”, poručuju iz Naše stranke.