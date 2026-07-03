Obnova fasada u Tuzli: Prioritet zgrade koje ugrožavaju sigurnost prolaznika

Obnova fasada u Tuzli bila je jedna od tema 21. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, održane 2. jula 2026. godine.

Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je Odluku o postupku i uslovima za dodjelu sredstava za obnovu fasada na zgradama u užoj gradskoj jezgri Tuzle.

Obnova fasada u Tuzli i sigurnost prolaznika

Uz usvojenu odluku, Gradsko vijeće Tuzla donijelo je i zaključak kojim se sugeriše da se razmotri mogućnost da se iz budžeta Grada Tuzle u punom iznosu finansira saniranje fasada koje evidentno ugrožavaju sigurnost prolaznika.

U zaključku se navodi i da bi takve fasade trebale biti tretirane kao prioritet prilikom realizacije aktivnosti na obnovi objekata u užoj gradskoj jezgri.

Ova odluka važna je za građane jer se odnosi na sigurnost pješaka, ali i na uređenje centralnih gradskih zona u kojima se nalazi veliki broj stambenih, poslovnih i javnih objekata.

Obnova fasada u Tuzli trebala bi doprinijeti boljem izgledu uže gradske jezgre, ali i smanjenju rizika za prolaznike na lokacijama gdje su fasade oštećene ili dotrajale.

Nakon usvajanja odluke, nadležne gradske službe trebale bi postupati u skladu s utvrđenim pravilima i kriterijima za dodjelu sredstava, uz posebnu pažnju prema objektima čije stanje predstavlja potencijalnu opasnost za građane.