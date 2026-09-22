Planska isključenja električne energije u TK

Nedžida Sprečaković
Planska isključenja električne energije na području TK
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom
Dana 23.09.2026. godine (srijeda) na području:

1.Grada Tuzla:

– u dijelu ulica Kozlovačke čete i Adele Ber u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.
– u ulici Gradovrška u vremenu od 09:00 do 10:00 i 13:00 do 14:00 sati,

2. Grada Živinica u naselju Đize u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.

3. Općine Kladanj u naseljima Brateljevići, Hotani i Drinjače Kladanjske u vremenu od 09:30 do 15:00 sati.

4. Općine Kalesija:
– u naseljima Tubići i Prnjavor u vremenu od 08:30 do 09:30 sati,
– u naselju Kalesija Centar u vremenu od 09:30 do 13:30 sati.

Dana 24.09.2026. godine (četvrtak) na području:

1.Grada Tuzle:
– u dijelu ulica: Kozlovačke čete i Adele Ber u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.
– u dijelu ulica: Gradovrška, Kozlovačke čete i Adele Ber u vremenu od 09:00 do 10:00 i od 13:00 do 14:00 sati.

2. Grada Srebrenika u naseljima: Srednja Dragunja i Gornja Dragunja u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

3. Grada Gračanice:

– u naseljima: Gajevi, Drijenča, ul. Mula Dedina, Gornji Čiriš, Lendići, Javor, ul.Braće Fazlića, ul. Kulina Bana, Kamenolom, Pašalići, te komplet: MZ Babići i MZ Soko u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,
– u naseljima: Straževac, Seljanuša, Žuže, Gornja Lohinja, Vranovići i Doborovci u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.

 

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