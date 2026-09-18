Planska isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 20.09.2026. godine (nedjelja) na području:

1. Grada Gračanica:

– u ulicama Sočkovački put, Hajrudina Džebe Bajbage, Šehidska, Patriotske lige, Lipa, Muslimanska, Šehidski sokak, Fadila Jahića, Mehmeda Ahmedbegovića, Patkovača, Mula Dedina, Čiriš, Gornji Čiriš, Sarajevska, Muse Ćazima Ćatića, Mustafe Rešidbegovića, Mula-Mustafe Bašeskije, Bazen, Kotoruša, 212. Oslobodilačke brigade, Javor, Osmana Mehića Tucka, Armije BiH, Bosanska, 111. Gračaničke brigade i Trepanići u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u ulici Sprečanski put, te u naseljima Ritašići, Stubo, Potok Mahala, Drafnići, Bijela Polja, Podgaj i Malta u vremenu od 11:00 do 14:00 sati,

– u naselju Hajdarevac u vremenu od 11:00 do 15:00 sati,

– u naseljima Stjepan Polje Bare i Stjepan Polje Vodovod, te na području MZ Lukavica u vremenu od 09:30 do 16:00 sati.

2. Na poručju cijele općine Doboj Istok u vremenu od 09:30 do 16:00 sati.