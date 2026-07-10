Vijeće ministara BiH nije razmatralo proglašenje 11. jula danom žalosti

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije razmatralo Prijedlog odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u cijeloj zemlji, jer na vanrednoj telefonskoj sjednici nije bilo potrebnog kvoruma za rad i odlučivanje.

Kako je saopćeno iz Vijeća ministara BiH, za predloženu tačku dnevnog reda glasalo je osam članova, dok dvojica ministara iz reda srpskog naroda iz Republike Srpske nisu iskoristila mogućnost glasanja.

Zbog toga prijedlog nije ni razmatran na 79. vanrednoj telefonskoj sjednici.

Inicijativu za usvajanje odluke zajednički su podnijeli Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Ministarstvo odbrane BiH.

Predloženom odlukom 11. juli trebao je biti proglašen danom žalosti u Bosni i Hercegovini povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici.