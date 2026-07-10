Predsjedništvo BiH danas ponovo razmatra budžet

Predsjedništvo BiH danas će na vanrednoj sjednici ponovo razmatrati Nacrt budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu.

Riječ je o jedinoj tački dnevnog reda sjednice, potvrđeno je iz Predsjedništva BiH.

Nacrt budžeta već je razmatran 2. juna, ali tada nije dobio potrebnu podršku. Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović glasala je za, Željko Komšić bio je protiv, dok je predsjedavajući Denis Bećirović bio suzdržan.

Jedno od spornih pitanja odnosilo se na finansiranje Radiotelevizije Bosne i Hercegovine, odnosno procjenu da predloženi budžet ne osigurava dovoljno sredstava za stabilizaciju državnog javnog servisa.

Predloženi budžet iznosi 1,58 milijardi KM

Vijeće ministara BiH prethodno je 21. maja jednoglasno usvojilo Nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2026. godinu, uz amandmane, te ga uputilo Predsjedništvu BiH.

Predsjedništvo je, prema Ustavu Bosne i Hercegovine, ovlašteni predlagač budžeta prema Parlamentarnoj skupštini BiH.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u predloženom budžetu iznose 1,58 milijardi KM, što je za deset miliona KM više u odnosu na budžet za 2025. godinu.

Prihodi od indirektnih poreza planirani su u iznosu od 1,02 milijarde KM i ostali su na prošlogodišnjem nivou.

Institucije se finansiraju privremenom odlukom

Vijeće ministara BiH početkom ove sedmice ponovo je pozvalo Predsjedništvo da utvrdi prijedlog budžeta i uputi ga u parlamentarnu proceduru.

Upozoreno je da kašnjenje u usvajanju budžeta ugrožava funkcionisanje institucija, provođenje projekata i ostvarivanje prava zaposlenih.

Iz Vijeća ministara naveli su i da od Predsjedništva BiH nisu dobili zahtjeve za eventualne korekcije ili izmjene ranije usvojenog nacrta.

Institucije Bosne i Hercegovine trenutno se finansiraju na osnovu odluke o privremenom finansiranju za period od jula do septembra 2026. godine.

Ukoliko Predsjedništvo BiH danas utvrdi Prijedlog budžeta institucija za 2026. godinu, dokument će biti upućen Parlamentarnoj skupštini BiH, koja o njemu odlučuje u oba doma.