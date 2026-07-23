Predsjedništvo BiH ponovo zaustavilo gradnju autoputa Mostar jug – Tunel Kvanj

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ni na današnjoj sjednici nije dalo saglasnost za izgradnju dionice autoputa Mostar jug – Tunel Kvanj, koja prolazi u blizini kasarne „Miralem Jugo“.

Jedan od glavnih problema odnosi se na vojnu streljanu uz planiranu trasu. Ranije je izražena bojazan da bi municija sa streljane mogla završiti na prostoru budućeg autoputa, zbog čega su Autoceste Federacije BiH ponudile dva miliona KM za izgradnju zatvorene streljane prema NATO standardima.

Ministarstvo odbrane BiH prvobitno je prihvatilo prijedlog, ali je naknadno zatražilo da nova streljana bude izgrađena u kasarni u Pazariću. Iz Autocesta FBiH to su odbili, insistirajući da objekat bude napravljen na lokaciji postojeće streljane.