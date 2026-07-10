Predsjedništvo BiH usvojilo budžet za 2026. godinu

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine jednoglasno je na današnjoj sjednici usvojilo Prijedlog budžeta institucija BiH za 2026. godinu.

Riječ je o dokumentu koji je prije nekoliko dana podržalo Vijeće ministara BiH, a koji se sadržajno ne razlikuje od prijedloga koji Predsjedništvo nije usvojilo u maju.

Tada je Željka Cvijanović glasala za, Željko Komšić protiv, dok je Denis Bećirović bio suzdržan.

Predloženi budžet iznosi 1,58 milijardi KM i predviđa povećanje izdvajanja za više institucija na državnom nivou.

Budžet SIPA-e trebao bi biti veći za 17 miliona KM, Obavještajno-sigurnosne agencije BiH za devet miliona, Suda BiH za pet miliona, Tužilaštva BiH za četiri miliona, Granične policije BiH za 13 miliona, a Ministarstva odbrane BiH za 43 miliona KM.

Nakon odluke Predsjedništva BiH, o budžetu će se izjašnjavati oba doma Parlamentarne skupštine BiH. Prijedlog bi najprije trebao razmatrati Predstavnički dom, a potom i Dom naroda.