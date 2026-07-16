Budžet BiH za 2026: Milioni za administraciju, malo novca za razvoj

Budžet BiH za 2026. godinu predviđa više od milijardu i po maraka za rad državnih institucija, ali najveći dio novca ponovo će biti usmjeren na plate, naknade zaposlenih i tekuće troškove administracije.

Prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu trebao bi se naći pred poslanicima i delegatima Parlamentarne skupštine BiH na hitnoj sjednici zakazanoj za 22. juli.

Za finansiranje državnih institucija planirano je 1,58 milijardi KM, približno deset miliona KM više nego godinu ranije. Posebno je predviđeno 1,011 milijardi KM za servisiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine.

Struktura prijedloga pokazuje da će najveći iznosi biti potrošeni na plate zaposlenih, naknade, putovanja, telefone i druge operativne troškove ministarstava, agencija i upravnih organizacija. Kapitalna ulaganja i sredstva namijenjena konkretnim projektima ostala su znatno skromnija.

U prijedlogu budžeta nisu planirani direktni grantovi za Radioteleviziju Bosne i Hercegovine, kao ni za sedam institucija kulture od značaja za BiH. Za unapređenje digitalizacije pravosudnih institucija kroz kapitalne transfere Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH predviđeno je 1,5 miliona KM.

Predsjedništvu BiH 11,6 miliona KM

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine trebalo bi raspolagati budžetom od 11,6 miliona KM. Za bruto plate zaposlenih planirano je 6,8 miliona KM, dok će na naknade zaposlenih biti usmjeren dodatni milion maraka.

Za putne troškove Predsjedništva BiH predviđeno je 1,4 miliona KM, što je gotovo pola miliona KM više u odnosu na planirani iznos za 2025. godinu.

Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH za plate zaposlenih planirano je 1,6 miliona KM, dok su dodatna sredstva predviđena za naknade, službena putovanja i telefonske usluge.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH imat će jedan od većih administrativnih budžeta. Za plate zaposlenih planirano je 38,6 miliona KM, za naknade 14,5 miliona KM, dok je za službena putovanja izdvojeno 1,3 miliona KM. Telefonske usluge ovog ministarstva trebale bi koštati oko milion KM.

Za plate zaposlenih u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH predviđeno je 9,4 miliona KM. Naknade će koštati 1,6 miliona KM, putovanja 400.000 KM, a telefonske usluge 76.000 KM.

Budžet Ministarstva komunikacija i prometa BiH planiran je u iznosu od 17,5 miliona KM. Od toga će 5,2 miliona KM biti izdvojeno za plate, a 936.000 KM za naknade zaposlenih.

Ministarstvo finansija i trezora BiH trebalo bi raspolagati sa 12,3 miliona KM. Za plate je namijenjeno 8,2 miliona KM, dok je za naknade zaposlenih planirano 1,4 miliona KM.

UIO BiH za plate izdvaja 108 miliona KM

Uprava za indirektno oporezivanje BiH imat će budžet od 161,6 miliona KM. Više od dvije trećine tog iznosa, odnosno 108 miliona KM, bit će potrošeno na plate zaposlenih.

Za naknade radnika UIO BiH planirano je dodatnih 19,3 miliona KM, dok će putni troškovi i telefonske usluge zajedno koštati oko 2,5 miliona KM.

Ministarstvo pravde BiH trebalo bi dobiti 12,7 miliona KM. Za plate zaposlenih namijenjeno je devet miliona KM, a za njihove naknade još 1,8 miliona KM.

Ministarstvu sigurnosti BiH planiran je osnovni budžet od 12 miliona KM, od čega će 8,3 miliona KM biti utrošeno na plate, a 1,2 miliona KM na naknade zaposlenih. Uz dodatnih 6,7 miliona KM kapitalnih izdataka, ukupna sredstva kojima bi ovo ministarstvo trebalo raspolagati dostižu približno 19 miliona KM.

Za stambeno zbrinjavanje Roma 800.000 KM

Budžet Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH iznosi osam miliona KM. Za plate zaposlenih planirano je 5,4 miliona KM, za naknade 835.000 KM, dok bi službena putovanja trebala koštati 250.000 KM.

Istovremeno, za stambeno zbrinjavanje Roma predviđeno je 800.000 KM. Za programe zapošljavanja planirano je 50.000 KM, dok je za obrazovanje Roma izdvojeno 30.000 KM.

Jedinicama lokalne samouprave za provođenje politika saradnje sa iseljeništvom trebao bi biti dodijeljen grant od 70.000 KM.

Ministarstvo civilnih poslova BiH trebalo bi dobiti 9,2 miliona KM. Plate zaposlenih koštat će 6,7 miliona KM, a naknade dodatnih 1,2 miliona KM.

Za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija koji se odnose na prevenciju HIV-a, tuberkuloze i bolesti ovisnosti, kao i podizanje svijesti o donorstvu organa, planirano je ukupno 50.000 KM.

Ministarstvu odbrane 440 miliona KM

Najveći pojedinačni budžet među ministarstvima pripao je Ministarstvu odbrane BiH, kojem je za 2026. godinu planirano 440 miliona KM.

Od tog iznosa, 306,5 miliona KM bit će potrošeno na plate i naknade zaposlenih. Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH imaju približno 10.000 zaposlenih širom zemlje.

Iako je Budžet BiH za 2026. godinu veći nego prošlogodišnji, raspored planiranih sredstava pokazuje da će povećanje uglavnom poslužiti za održavanje postojećeg administrativnog sistema. Za kapitalne projekte, javne servise, kulturu i pojedine programe podrške ostavljeni su znatno manji iznosi.