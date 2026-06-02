Predsjedništvo BiH odbilo budžet BiH za 2026. godinu

Budžet BiH za 2026. godinu nije dobio podršku Predsjedništva Bosne i Hercegovine, nakon što je ova institucija odbila prijedlog koji je ranije usvojilo Vijeće ministara BiH.

Prema nezvaničnim informacijama koje je objavio Klix.ba, za usvajanje prijedloga budžeta glasala je članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, protiv je bio član Predsjedništva BiH Željko Komšić, dok je Denis Bećirović bio suzdržan.

Zbog takvog omjera glasova, prijedlog budžeta nije usvojen.

Bećirović suzdržan zbog BHRT-a

Kako se navodi, Denis Bećirović bio je suzdržan jer, prema njegovoj ocjeni, u prijedlogu budžeta nije osigurano dovoljno sredstava za BHRT.

Finansijska kriza u kojoj se nalazi državni javni servis traje duže vrijeme, a pitanje stabilnog finansiranja BHRT-a ponovo je otvoreno tokom rasprave o državnom budžetu.

U prijedlogu budžeta, prema dostupnim informacijama, nije riješen ni status stabilnog finansiranja sedam institucija kulture.

Prijedlog se vraća u proceduru

Nakon što Predsjedništvo BiH nije podržalo prijedlog, dokument bi trebao biti vraćen Ministarstvu finansija i trezora BiH, kojim rukovodi Srđan Amidžić.

Nakon dorade, prijedlog bi ponovo trebao biti upućen Vijeću ministara BiH, a zatim i Predsjedništvu BiH.

Prijedlog koji je upućen iz Ministarstva finansija i trezora BiH predviđao je budžet institucija Bosne i Hercegovine u iznosu od 1,58 milijardi KM.

Šta znači odbijanje budžeta?

Odbijanje prijedloga ne znači da je proces usvajanja budžeta završen, nego da dokument mora nazad u proceduru.

Budžet BiH za 2026. godinu mora dobiti podršku nadležnih institucija prije nego što bude upućen u dalju parlamentarnu proceduru.

Za sada ostaje otvoreno pitanje da li će u novom prijedlogu biti osigurana dodatna sredstva za BHRT i institucije kulture, što je bio jedan od razloga zbog kojih prijedlog nije dobio potrebnu podršku.