Hitna sjednica o budžetu BiH zakazana za narednu sedmicu

Hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojoj će se razmatrati Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2025. godinu, zakazana je za ponedjeljak, 17. novembra. Riječ je o prijedlogu koji je 11. novembra jednoglasno usvojilo Predsjedništvo BiH, uz zahtjev za razmatranje po hitnom postupku.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić i član Predsjedništva Denis Bećirović istaknuli su da su glasali za usvajanje budžeta kako 22.500 zaposlenih u državnim institucijama, zajedno sa svojim porodicama, ne bi bili taoci političkih blokada. Prema njihovim riječima, svi amandmani koje su predložili su prihvaćeni – povećan je budžet za Oružane snage BiH, osigurana su sredstva Centralnoj izbornoj komisiji za održavanje izbora, a iz nacrta su uklonjeni transferi entitetima iz sredstava Centralne banke BiH, koji su, kako navode, bili nezakoniti.

U odnosu na nacrt koji je Vijeće ministara dostavilo još u aprilu, novi prijedlog uklanja i ranije sporne odredbe, uključujući pokušaj da se finansijska odgovornost u predmetu „Viaduct“ prebaci na državu BiH. Komšić i Bećirović naglašavaju da se usvajanjem budžeta osigurava nesmetan rad institucija i ispunjavanje zakonskih i ustavnih obaveza.

Vijeće ministara BiH je 4. novembra utvrdilo novi tekst nacrta budžeta nakon što prethodni prijedlog nije dobio potrebnu entitetsku većinu na sjednici krajem oktobra.

Ukupni prihodi i finansiranje institucija BiH u budžetu za 2025. godinu iznose 1.570.500.000 KM, što je povećanje od 16 posto u odnosu na prošlu godinu. Rashodi institucija i servisiranje vanjskog duga iznose ukupno 2.797.273.016 KM, od čega je 1.226.773.016 KM namijenjeno otplati vanjskog duga, što je 14 posto manje nego 2024.

Prema informacijama iz Vijeća ministara, budžet za 2025. godinu usmjeren je na ispunjavanje uslova za evropsko partnerstvo, nastavak reformi i provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Među prioritetima su i programi Ministarstva odbrane BiH u okviru saradnje s NATO-om, te višegodišnji projekti državnih institucija.

Sastavni dio budžeta su i sredstva za nabavku opreme Centralnoj izbornoj komisiji BiH, kao i novčana pomoć zaposlenima u institucijama. Unutar budžetske rezerve, vrijedne 46,7 miliona KM, predviđeno je 35,5 miliona maraka za jednokratnu pomoć od 1.000 KM zaposlenima, budući da budžet nije usvojen na vrijeme, a plaće su isplaćivane po osnovici iz 2024. godine.

Novčanu pomoć neće ostvariti poslanici i delegati Parlamentarne skupštine BiH, članovi Predsjedništva, ministri i zamjenici ministara. Odluku o isplati pomoći Vijeće ministara BiH donijet će nakon usvajanja budžeta.