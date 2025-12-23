Klub srpskog naroda ponovo prekinuo sjednicu Doma naroda PS BiH

Nedžida Sprečaković
Klub srpskog naroda ponovo prekinuo sjednicu Doma naroda PS BiH
Klub srpskog naroda ponovo prekinuo sjednicu Doma naroda PS BiH

Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prekinuta je zbog nedostatka kvoruma, jer se nakon jednosatne pauze na sjednici nije pojavio ni jedan delegat iz Kluba srpskog naroda.

Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović je konstatirao da su na nastavak sjednice nakon pauze došla četiri delegata iz Kluba bošnjačkog naroda, tri delegata iz Kluba hrvatskog naroda i niko iz Kluba srpskog naroda.

– Nemamo kvorum. Prekidam sjednicu. Bit ćete obaviješteni o daljnjim aktivnostima – kazao je Ademović prisutnim delegatima.

Sjednica je prekinuta u toku utvrđivanja dnevnog reda.

Na ranije predloženom dnevnom redu bili su Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH, koje su predložili članovi Kolegija Doma naroda: Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić.

Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora BiH sa Evropskom unijom.

Tokom višesatne rasprave o dnevnom redu, Dom naroda je prihvatio prijedlog nekoliko delegata da se u dnevni red uvrsti Prijedlog zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini, kao i Prijedlog zakona o dopuni zakona o PVD-u.

Međutim, dodatnu raspravu je izazvao predloženi redoslijed tačaka dnevnog reda, što je na kraju dovelo i do nedostatka kvoruma, zbog čega je predsjedavajući Doma Kemal Ademović dao pauzu od sat vremena.

Nakon pauze, na sjednici se nije pojavio niko iz Kluba srpskih delegata i sjednica je prekinuta.

