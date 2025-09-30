Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas na hitnoj sjednici razmatra zahtjev Vijeća ministara BiH da se Prijedlog zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije u BiH usvoji po hitnom postupku.

Vijeće ministara BiH utvrđuje ovaj prijedlog, s oznakom EI, kako bi se osigurala potpuna usklađenost sa zakonodavstvom Evropske unije u oblasti energetike. Ovim zakonom planirano je prenošenje 16 EU direktiva i Paketa o integraciji električne energije, a fokus je na stvaranju funkcionalnog veleprodajnog tržišta i osnivanju berze električne energije u Bosni i Hercegovini. Time bi se ispunio jedan od ključnih uslova za izuzeće BiH od primjene mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM).

Iz Vijeća ministara BiH podsjećaju da se predložena rješenja povezuju s Reformskom agendom u okviru Plana rasta, te omogućavaju povezivanje tržišta električne energije BiH s tržištima ugovornih strana Energetske zajednice i Evropske unije.

Na istoj sjednici delegati razmatraju i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o administrativnim taksama, čiji je cilj unaprijediti nadzor nad naplatom carinskih dažbina i taksi. Ovaj zakon inicirala je Uprava za indirektno oporezivanje BiH kako bi se osigurala bolja kontrola, ali i olakšala uplata administrativnih taksi.

U proceduri prvog čitanja nalazi se i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku. Predviđa se obaveza upravnim organima da sami pribavljaju podatke iz službenih evidencija, što će ubrzati postupke i unaprijediti proces digitalne transformacije javne uprave, u skladu s preporukama Evropske komisije.

Delegati imaju pred sobom i set prijedloga zakona koje je pripremio Institut za intelektualno vlasništvo BiH, a utvrdilo Vijeće ministara BiH. Riječ je o zakonima o zaštiti poslovne tajne, o patentu, o žigu i o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, svi s oznakom EI i usklađeni s pravnom stečevinom Evropske unije. Prate ih prijedlozi zakona o zastupanju u oblasti prava industrijskog vlasništva te o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu.

Na dnevnom redu je i Prijedlog zakona o mjernim jedinicama u BiH. Ovim prijedlogom, koji je pripremio Institut za mjeriteljstvo BiH, definišu se zakonske mjerne jedinice, njihovi nazivi, simboli, način primjene i obavezna upotreba u zemlji. Usklađivanje s regulativom EU u ovoj oblasti ima za cilj bolju zaštitu potrošača i jačanje tržišne konkurentnosti.