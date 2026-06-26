Transfer Kerima Alajbegovića: Otac hitno otišao u Evropu, Romano ga nazvao draguljem

Transfer Kerima Alajbegovića mogao bi postati jedna od najvećih fudbalskih priča ovog ljeta, nakon što je mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine zablistao na Svjetskom prvenstvu i privukao pažnju evropskih velikana.

Samo nekoliko sati nakon što su Zmajevi pobjedom protiv Katara rezultatom 3:1 izborili historijski plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, počele su stizati informacije koje dodatno podgrijavaju priču o velikom transferu bh. dragulja.

Prema informacijama koje prenosi Reprezentacija.ba, Semin Alajbegović, otac Kerima Alajbegovića, hitno je napustio Sjedinjene Američke Države i otputovao u Evropu. Razlog putovanja, prema istom izvoru, povezujе se upravo s razgovorima o transferu mladog reprezentativca BiH.

Da se oko Alajbegovića sprema velika evropska priča, pokazuje i činjenica da je jedan od najpoznatijih fudbalskih insajdera Fabrizio Romano nakon utakmice protiv Katara čak tri puta objavljivao sadržaj posvećen mladom bh. fudbaleru.

Romano je prvo istakao da se bosanski san nastavlja nakon plasmana Zmajeva u šesnaestinu finala, a zatim posebno naglasio da je Kerim Alajbegović postao najmlađi strijelac Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu. U novoj objavi podsjetio je i da je Alajbegović proglašen igračem utakmice protiv Katara, nazvavši ga apsolutnim draguljem.

Transfer Kerima Alajbegovića prati sve više evropskih klubova

Alajbegović je protiv Katara odigrao utakmicu koja je dodatno podigla njegovu cijenu i status na evropskom tržištu. Gol, nagrada za igrača utakmice, historijski plasman BiH i ogromna pažnja javnosti stvorili su idealan trenutak za završne razgovore o njegovoj budućnosti.

Italijanski i engleski mediji već danima povezuju mladog bh. reprezentativca s klubovima iz najjačih evropskih liga. U kontekstu mogućeg transfera ranije su se spominjali Roma, Napoli, Atalanta, Milan i drugi veliki klubovi, dok se procjene vrijednosti transfera sve češće kreću oko iznosa od najmanje 35 miliona eura.

Posebnu težinu cijeloj priči daje i interesovanje koje dolazi iz Italije, gdje se Alajbegović već duže vrijeme prati kao jedan od najzanimljivijih mladih ofanzivaca u Evropi. Spominjale su se i ranije komunikacije oko njegove budućnosti, a sada je, nakon Mundijala, njegova pozicija znatno jača nego prije samo nekoliko dana.

Dodatni signal da bi se stvari mogle ubrzati jeste upravo putovanje njegovog oca u Evropu. Iako zvanične potvrde dogovora još nema, teško je ne primijetiti tajming, jer se sve dešava neposredno nakon najbolje utakmice mladog Zmaja u dresu reprezentacije.

Fabrizio Romano nije jedini koji je zapazio Alajbegovića. Nakon pobjede protiv Katara o njemu pišu regionalni i strani mediji, a njegov nastup dobio je dodatnu dimenziju jer je BiH prvi put izborila nokaut fazu Svjetskog prvenstva. U takvom trenutku svaki potez, svaka objava i svaki put prema Evropi dobija dodatnu težinu.

Romano je pažnju posvetio i Erminu Mahmiću, koji je također postigao pogodak protiv Katara i potvrdio pobjedu Zmajeva. Ipak, najveći transfer fokus trenutno je na Alajbegoviću, čije ime se sve snažnije veže za ljetni prelazni rok.

Bosna i Hercegovina se sada okreće utakmici protiv Sjedinjenih Američkih Država u nokaut fazi, ali paralelno s reprezentativnom euforijom raste i pitanje koje zanima navijače: Da li Kerim Alajbegović već u narednim danima pravi transfer karijere?

Za sada nema zvanične potvrde, ali sve ukazuje na to da se priča ozbiljno zahuktala. Otac je otputovao u Evropu, evropski klubovi su na oprezu, Romano ga naziva draguljem, a Kerim Alajbegović je na najvećoj sceni pokazao da više nije samo talent za budućnost, nego igrač oko kojeg se već sada može graditi velika fudbalska priča.