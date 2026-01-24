Alajbegovićev sjajni pogodak izabran za gol kola u Europa Ligi

UEFA je izabrala pogodak Kerima Alajbegovića protiv Basela za najbolji gol u sedmom kolu ligaške faze Europa Lige.

U konkurenciji su bila četiri gola, a Alajbegovićev je dobio najviše glasova i proglašen je najboljim.

Gol možete pogledati OVDJE

Mladi bh. reprezentativac blistao je u četvrtak u pobjedi Salzburga nad Baselom. Najprije je u četvrtoj minuti pogodio za 1:0, a zatim je u 13. minuti sjajnim udarcem udvostručio prednost svoje ekipe. U drugom poluvremenu bio je blizu i trećeg gola, ali je nakon šuta van šesnaesterca pogodio prečku.

Alajbegović ove sezone bilježi dobre brojke u dresu austrijskog tima, na 27 nastupa postigao je 10 golova i upisao jednu asistenciju.