Gol Esmira Bajraktarevića izabran za najbolji u kvalifikacijama za SP 2026

Gol Esmira Bajraktarevića protiv Rumunije proglašen je najboljim pogotkom u evropskim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026., prema izboru navijača.

Vijest je objavila UEFA na svojoj zvaničnoj stranici, nakon što su ljubitelji fudbala birali između deset najljepših golova iz nedavno završenih kvalifikacija.

Esmirova majstorija osvojila je najviše glasova i tako prestigla konkurenciju u kojoj su bili i svjetske zvijezde poput Kyliana Mbappea te veznjaka Napolija i reprezentacije Škotske Scotta McTominaya, koji je u izbor ušao zahvaljujući atraktivnom pogotku makazicama protiv Danske.