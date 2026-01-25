Džeko na debiju postigao gol za Schalke, pa ispisao historiju

RTV SLON
Foto: Screenshot

Edin Džeko (39) postigao je gol na debiju za Schalke u utakmici protiv Kaiserslauterna u okviru 19. kola 2. Bundeslige. Kapiten bh. reprezentacije u igru je ušao u 67. minuti, uz velike ovacije domaćih navijača, a zatim je u 87. minuti zatresao mrežu i smanjio na 2:1, nakon svega dvadesetak minuta provedenih na terenu.

Ovim pogotkom Džeko je, sa 39 godina, postao najstariji debitant i ujedno najstariji strijelac u 2. Bundesligi.

Džeko je u Schalke stigao iz Fiorentine, a s njemačkim klubom potpisao je ugovor do kraja sezone, uz opciju produženja na još jednu godinu.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Edin Džeko debitovao za Schalke!

Sport

Prvi nastup Edina Džeke za Schalke: Evo gdje možete gledati utakmicu

Sport

Alajbegovićev sjajni pogodak izabran za gol kola u Europa Ligi

Sport

Fiorentina se od Džeke oprostila jednom rečenicom nakon prelaska u Schalke

Sport

Kolašinac iza Džekinog dolaska u Schalke: “Brate, moraš ići tamo”

Sport

Džeko u Schalkeu: Njegov dolazak predstavljen zanimljivim videom

Istaknuto

Edin Džeko debitovao za Schalke!

Tuzla i TK

Timovi FUCZ-a na terenu u 11 gradova i 5 opština: Uništena eksplozivna sredstva i municija

Tuzla i TK

Upozorenje vozačima u TK: Mogući odroni na više putnih pravaca

Sport

Schalke protiv Kaiserslauterna: Edin Džeko ipak ostao na klupi

BiH

Izdato crveno upozorenje za pojedine dijelove BiH

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]