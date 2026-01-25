Džeko na debiju postigao gol za Schalke, pa ispisao historiju

Edin Džeko (39) postigao je gol na debiju za Schalke u utakmici protiv Kaiserslauterna u okviru 19. kola 2. Bundeslige. Kapiten bh. reprezentacije u igru je ušao u 67. minuti, uz velike ovacije domaćih navijača, a zatim je u 87. minuti zatresao mrežu i smanjio na 2:1, nakon svega dvadesetak minuta provedenih na terenu.

Ovim pogotkom Džeko je, sa 39 godina, postao najstariji debitant i ujedno najstariji strijelac u 2. Bundesligi.

Džeko je u Schalke stigao iz Fiorentine, a s njemačkim klubom potpisao je ugovor do kraja sezone, uz opciju produženja na još jednu godinu.