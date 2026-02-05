Perišić poručio Bajraktareviću nakon sjajne utakmice za PSV: Ostavi nešto i za baraž

Esmir Bajraktarević bio je dvostruki strijelac u pobjedi PSV-a protiv Heerenveena u Kupu Nizozemske rezultatom 4:1, a mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine proglašen je i igračem utakmice. Ofanzivac PSV-a odigrao je jednu od najboljih partija sezone i bio ključni faktor prolaska svog tima u narednu rundu takmičenja.

Bajraktarević je dva puta pogađao mrežu rivala i konstantno pravio probleme odbrani Heerenveena. U završnici susreta imao je priliku da upotpuni učinak i hat-trickom, ali nije uspio realizirati jedanaesterac. Uprkos promašenom penalu, njegova partija ocijenjena je kao najzapaženija na terenu.

Nakon meča klub iz Eindhovena objavio je fotografiju mladog bh. fudbalera na zvaničnim kanalima, a među komentarima se oglasio i Ivan Perišić koji mu je uputio šaljivu poruku podrške i nagovijestio očekivanja pred predstojeće reprezentativne obaveze i utakmice baraža za Svjetsko prvenstvo.

– Bravo, glavonja moj. Ostavi nešto i za treći mjesec – poručio je Perišić, aludirajući na predstojeće mečeve baraža za Mundijal koji očekuju fudbalsku reprezentaciju BiH.

Esmir Bajraktarević je u PSV stigao iz Sjedinjenih Američkih Država i tek godinu nastupa na evropskoj sceni, a u dosadašnjem dijelu sezone upisao je tri pogotka i dvije asistencije u svim takmičenjima.