Bajraktarevićeva majstorija u konkurenciji za najbolji gol kvalifikacija: Evo gdje možete glasati

Esmir Bajraktarević našao se među kandidatima za najbolji pogodak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026, nakon što je UEFA uvrstila njegov gol protiv Rumunije među najljepše postignute u ciklusu.

U 77. minuti meča u Zenici Bajraktarević je preciznim i snažnim udarcem donio vodstvo od 2:1, a Zmajevi su na kraju slavili rezultatom 3:1. Za njegov pogodak moguće je glasati na zvaničnoj stranici UEFA-e.

U konkurenciji za najbolji gol nalaze se i pogoci Scotta McTominayja, Mikela Merina, Barnabasa Varge, Kyliana Mbappea, Antonija Nusea, Enisa Bardhija, Reecea Jamesa, Anastasiosa Bakasetasa i Kennyja McLeana.