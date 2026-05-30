Barbarez otkrio: Bajraktarević se požalio da mu je “previše svega”, morali smo reagovati

Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez govorio je o pritisku s kojim se njegovi igrači suočavaju uoči Svjetskog prvenstva.

Posebno je istakao pritisak javnosti, koji uglavnom dolazi iz najbolje namjere, ali je za mnoge mlade reprezentativce potpuno novo iskustvo u njihovim karijerama.

Barbarez je kao primjer naveo Esmira Bajraktarevića, 21-godišnjeg reprezentativca koji se povjerio selektoru i rekao da mu je u određenoj mjeri previše svega što se dešava oko reprezentacije.

“Baš smo neki dan dobili povratnu informaciju od Esmira da mu je, u neku ruku, previše svega. Zato smo odlučili da ga potpuno sklonimo od svih vansportskih aktivnosti – nema intervjua, nema autograma, nema pritiska. Premlad je on za ove stvari, vjerujte mi”, rekao je Barbarez.

Selektor je time ukazao da stručni štab nastoji zaštititi mlade igrače od dodatnog opterećenja, kako bi se mogli fokusirati na teren i pripreme za nastup na Svjetskom prvenstvu.