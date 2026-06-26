Biljke tokom vrućina traže posebnu njegu: Evo kada ih je najbolje zalijevati

Biljke tokom vrućina zahtijevaju više pažnje, jer visoke ljetne temperature brzo isušuju zemlju, oslabljuju cvijeće i posebno pogađaju biljke u saksijama, na balkonima i terasama.

Dugotrajne vrućine mogu dovesti do venuća, opadanja listova i slabijeg rasta, naročito ako biljke ne dobijaju dovoljno vode u pravom dijelu dana. Zbog toga je pravilno zalijevanje jedan od najvažnijih koraka u očuvanju vrta i ukrasnog bilja tokom ljeta.

Hortikulturna stručnjakinja Sue Pomeroy ističe da biljke treba zalijevati rano ujutro, kada su temperature niže. Tada voda ima dovoljno vremena da dopre do korijena prije nego što ispari pod jakim suncem.

Vodu je najbolje usmjeriti direktno prema korijenu, jer je upravo tom dijelu biljke vlaga najpotrebnija. Zalijevanje po listovima tokom najtoplijeg dijela dana nije preporučljivo, jer kapljice vode mogu ostati na površini lista i dodatno ga oštetiti pod jakim sunčevim zracima.

Zalijevanje uvečer također može pomoći, ali se preporučuje oprez jer vlažna zemlja i listovi tokom noći mogu privući određene štetočine. Zbog toga je jutarnje zalijevanje najpraktičniji i najsigurniji izbor tokom izrazito toplih dana.

Posebnu pažnju treba obratiti na biljke u saksijama, jer se zemlja u njima zagrijava i suši mnogo brže nego u vrtu. Takve biljke nekada zahtijevaju češću provjeru, posebno ako su izložene direktnom suncu veći dio dana.

Kako bi se zemlja duže zadržala vlažnom, oko biljaka se može postaviti sloj sitnog šljunka. On pomaže da se smanji isparavanje vode, štiti tlo od direktnog sunca i vjetra, te omogućava korijenu da ostane u hladnijem i vlažnijem dijelu zemlje.

Deblji sloj šljunka može pružiti bolju zaštitu tokom ekstremnih vrućina, naročito kod biljaka koje su posađene u žardinjerama ili većim saksijama. Osim šljunka, važno je redovno provjeravati vlažnost zemlje, jer površina može izgledati suho iako je dublji sloj još uvijek dovoljno vlažan.

Biljke tokom vrućina ne treba prekomjerno zalijevati, jer previše vode može izazvati truljenje korijena. Najbolje je provjeriti zemlju prstom, ako je suha nekoliko centimetara ispod površine, biljci je potrebna voda.

Toplo vrijeme pogoduje brzom razmnožavanju štetočina, posebno lisnih uši koje najčešće napadaju mlade izdanke biljaka. Zbog toga je važno redovno pregledati listove, stabljike i pupoljke, kako bi se na vrijeme primijetile prve promjene.

Ako se štetočine uoče rano, biljku je mnogo lakše zaštititi i spriječiti veća oštećenja. Redovno uklanjanje suhih listova, pravilno zalijevanje i zaštita zemlje od isušivanja mogu pomoći da biljke ostanu zdravije i otpornije tokom ljetnih vrućina.