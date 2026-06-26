Vremenska prognoza: Očekuje nas sunčan vikend uz visoke temperature

Pred nama je vikend koji donosi sunčano i veoma toplo vrijeme, uz temperature koje će u narednim danima biti u porastu.

Jutarnja temperatura zraka u subotu, 27. juna 2026. godine, uglavnom će se kretati između 15 i 20 stepeni, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura bit će od 32 do 37 stepeni.

U nedjelju, 28. juna 2026. godine, u Bosni i Hercegovini će se nastaviti pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretat će se između 15 i 21 stepen, na jugu do 25 stepeni. Dnevna temperatura uglavnom će biti između 33 i 39 stepeni.

Početak naredne sedmice neće donijeti osvježenje. U ponedjeljak, 29. juna 2026. godine, očekuje se sunčano i veoma toplo vrijeme. Jutarnja temperatura zraka bit će većinom između 16 i 22 stepena, na jugu do 26 stepeni, dok će dnevna temperatura iznositi od 34 do 40 stepeni.

I utorak, 30. juni 2026. godine, će biti veoma topao, uz sunčane periode i malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura bit će oko 20 stepeni, dok će tokom dana biti sunčano do djelimično oblačno, uz dnevnu temperaturu do 39 stepeni.

Zbog visokih temperatura građanima se preporučuje oprez, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Preporučuje se unos dovoljno tečnosti, izbjegavanje dužeg boravka na suncu i dodatna pažnja prema djeci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima.