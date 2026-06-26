Pred BiH još jedan vruć dan: Temperature do 38 stepeni

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana, uz razvoj dnevne oblačnosti, mogući su poneki lokalni pljuskovi u centralnim, istočnim i jugozapadnim područjima Bosne, kao i u Hercegovini.

Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se uglavnom između 29 i 35 stepeni Celzijusa, dok će na jugu zemlje dosezati i do 38 stepeni.

Za regiju Tuzla na snazi će biti upozorenje zbog visokih temperatura u periodu od 12 do 18 sati, kada se očekuje maksimalna temperatura od najmanje 31 stepen Celzijusa.

Građanima se preporučuje da prate aktuelnu vremensku prognozu, izbjegavaju duži boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana i unose dovoljno tečnosti. Poseban oprez savjetuje se starijim osobama, maloj djeci i hroničnim bolesnicima, jer visoke temperature mogu predstavljati zdravstveni rizik.