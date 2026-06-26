Edin Džeko se oglasio nakon historijske pobjede fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine nad Katarom, kojom su Zmajevi izborili plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Kapiten reprezentacije BiH Edin Džeko na društvenim mrežama podijelio je emotivnu poruku nakon velikog uspjeha našeg nacionalnog tima. Za Džeku je utakmica imala posebnu težinu, jer je upisao 150. nastup u dresu Bosne i Hercegovine.

“Svaki nastup za Bosnu i Hercegovinu nosi posebnu težinu, a 150. dres ima značajno mjesto u mom srcu. Presretan i ponosan što smo izborili plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Hvala svima koji vjeruju u nas. Ovo je uspjeh cijelog tima i svih naših navijača”, napisao je Džeko.

Džeko i Zmajevi idu među 32 najbolje reprezentacije svijeta

Bosna i Hercegovina je pobjedom protiv Katara ostvarila cilj i izborila nastavak takmičenja na Svjetskom prvenstvu. Nakon remija s Kanadom i poraza od Švicarske, Zmajevima je u posljednjem kolu grupne faze bila potrebna pobjeda, a izabranici Sergeja Barbareza uspjeli su doći do rezultata koji ih vodi dalje.

Ovaj plasman ima posebnu težinu jer je riječ o prvom prolasku Bosne i Hercegovine u nokaut fazu Svjetskog prvenstva. Zmajevi su tako ispisali novu stranicu historije bh. fudbala i osigurali mjesto među 32 najbolje reprezentacije svijeta.

U narednoj fazi takmičenja Bosna i Hercegovina igrat će protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Taj duel bit će novi veliki izazov za Zmajeve, ali i prilika da reprezentacija BiH nastavi san koji je pobjedom protiv Katara dobio historijske razmjere.

Džeko je i ovom objavom pokazao koliko mu znači nastup za reprezentaciju, posebno u trenutku kada je kao kapiten predvodio ekipu do jednog od najvećih uspjeha u historiji bh. fudbala.