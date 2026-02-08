Edin Džeko oborio još jedan rekord u Njemačkoj

Edin Džeko nastavlja nizati golove i rekorde u njemačkom fudbalu. U susretu 21. kola Druge Bundeslige između Schalkea i Dynamo Dresdena, koji je završen rezultatom 2:2, bh. napadač postigao je oba pogotka za svoj tim.

Ovim učinkom Džeko je postao najstariji igrač u historiji Bundeslige, Druge Bundeslige i Kupa Njemačke koji je postigao dva gola na jednoj utakmici. U trenutku novog rekorda imao je 39 godina i 327 dana.

Time je nadmašio dosadašnji rekord koji je držao Slawomir Chalaskiewicz iz Babelsberga, koji je 20. aprila 2002. godine imao 38 godina i 142 dana kada je ostvario isti učinak.

