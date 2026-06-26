Katarza za budućnost: Pokrenuta školska pozorišna produkcija u 12 općina i gradova TK

RTV SLON
katarza za budućnost
Katarza za budućnost

Katarza za budućnost, projekat Pozorišta mladih Tuzle, završen je svečanom aktivnošću održanom na sceni Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona, gdje su predstavljeni rezultati rada sa učenicima i nastavnicima iz 12 općina i gradova TK.

Projekat je realizovan u periodu od 1. augusta 2025. do 30. juna 2026. godine na području cijelog Tuzlanskog kantona, u okviru projekta „Podrška Evropske unije izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu“, koji finansira Evropska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija, UNDP.

Na završnoj aktivnosti prisutnima su se obratili Adnan Mujkić, predsjednik Pozorišta mladih Tuzle, i Amila Beširović, predsjednica Udruženja „Mladi Tuzle“ Tuzla. Oni su istakli važnost projekta za lični razvoj učenika i nastavnika osnovnih i srednjih škola, ali i značaj saradnje s partnerima s područja Tuzlanskog kantona.

Kako je naglašeno, kroz projekat su škole i nastavnici dodatno osnaženi za korištenje dramskih konvencija i tehnika kao metoda rada s mladima, ali i kao prostora za razgovor, razumijevanje i promišljanje važnih društvenih tema.

Katarza za budućnost okupila učenike, nastavnike i škole iz cijelog kantona

Manifestaciji se odazvalo 12 partnerskih škola s kojima je u prethodnom periodu, uz stručnu podršku Srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla, realizovano stručno usavršavanje 20 nastavnika, voditelja dramskih sekcija.

U projekat je bilo uključeno i 120 učenika osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona, koji su kroz dramsko-pedagoški rad realizovali 198 termina dramskih sekcija i 32 mentorske posjete.

Kao rezultat rada producirano je 12 školskih predstava o suočavanju s prošlošću, koje su izvedene pred oko 2.500 gledalaca. Za 190 učesnika završne aktivnosti dodijeljene su zahvalnice, priznanja i certifikati.

Na ovaj način u svim općinama i gradovima Tuzlanskog kantona pokrenuta je školska pozorišna produkcija pod nazivom „Školsko pozorište Tuzlanskog kantona“.

Podrška razvoju kulture i mladih u Tuzlanskom kantonu

Završnici projekta prisustvovao je i Damir Gazdić, ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, koji je u svom obraćanju iskazao podršku ovoj i sličnim inicijativama važnim za razvoj mladih, kulture i umjetnosti na području Tuzlanskog kantona.

U čast uspješne realizacije projekta „Katarza za budućnost“, premijerno je prikazan dokumentarni film u produkciji Una Storia Studija, koji predstavlja ostvarene rezultate i proces rada u okviru projekta.

Nakon projekcije filma, u holu BKC-a TK organizovano je druženje za učenike, nastavnike i članove projektnog tima.

Suorganizator završne aktivnosti bio je Bosanski kulturni centar TK, koji je tokom realizacije projekta pružio podršku razvoju drame u odgoju i obrazovanju.

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