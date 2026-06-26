Katarza za budućnost: Pokrenuta školska pozorišna produkcija u 12 općina i gradova TK

Katarza za budućnost, projekat Pozorišta mladih Tuzle, završen je svečanom aktivnošću održanom na sceni Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona, gdje su predstavljeni rezultati rada sa učenicima i nastavnicima iz 12 općina i gradova TK.

Projekat je realizovan u periodu od 1. augusta 2025. do 30. juna 2026. godine na području cijelog Tuzlanskog kantona, u okviru projekta „Podrška Evropske unije izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu“, koji finansira Evropska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija, UNDP.

Na završnoj aktivnosti prisutnima su se obratili Adnan Mujkić, predsjednik Pozorišta mladih Tuzle, i Amila Beširović, predsjednica Udruženja „Mladi Tuzle“ Tuzla. Oni su istakli važnost projekta za lični razvoj učenika i nastavnika osnovnih i srednjih škola, ali i značaj saradnje s partnerima s područja Tuzlanskog kantona.

Kako je naglašeno, kroz projekat su škole i nastavnici dodatno osnaženi za korištenje dramskih konvencija i tehnika kao metoda rada s mladima, ali i kao prostora za razgovor, razumijevanje i promišljanje važnih društvenih tema.

Katarza za budućnost okupila učenike, nastavnike i škole iz cijelog kantona

Manifestaciji se odazvalo 12 partnerskih škola s kojima je u prethodnom periodu, uz stručnu podršku Srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla, realizovano stručno usavršavanje 20 nastavnika, voditelja dramskih sekcija.

U projekat je bilo uključeno i 120 učenika osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona, koji su kroz dramsko-pedagoški rad realizovali 198 termina dramskih sekcija i 32 mentorske posjete.

Kao rezultat rada producirano je 12 školskih predstava o suočavanju s prošlošću, koje su izvedene pred oko 2.500 gledalaca. Za 190 učesnika završne aktivnosti dodijeljene su zahvalnice, priznanja i certifikati.

Na ovaj način u svim općinama i gradovima Tuzlanskog kantona pokrenuta je školska pozorišna produkcija pod nazivom „Školsko pozorište Tuzlanskog kantona“.

Podrška razvoju kulture i mladih u Tuzlanskom kantonu

Završnici projekta prisustvovao je i Damir Gazdić, ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, koji je u svom obraćanju iskazao podršku ovoj i sličnim inicijativama važnim za razvoj mladih, kulture i umjetnosti na području Tuzlanskog kantona.

U čast uspješne realizacije projekta „Katarza za budućnost“, premijerno je prikazan dokumentarni film u produkciji Una Storia Studija, koji predstavlja ostvarene rezultate i proces rada u okviru projekta.

Nakon projekcije filma, u holu BKC-a TK organizovano je druženje za učenike, nastavnike i članove projektnog tima.

Suorganizator završne aktivnosti bio je Bosanski kulturni centar TK, koji je tokom realizacije projekta pružio podršku razvoju drame u odgoju i obrazovanju.