Ekvador pobijedio Njemačku i zakomplikovao put Hrvatske u nokaut fazu

Ekvador pobijedio Njemačku rezultatom 2:1 u posljednjem kolu Grupe E Svjetskog prvenstva i izborio plasman među trećeplasiranim reprezentacijama koje će čekati rasplet ostalih grupa.

Njemačka je povela već u drugoj minuti golom Leroya Sanea, ali je Ekvador brzo odgovorio. Nilson Angulo je u devetoj minuti pogodio za 1:1 i vratio svoju reprezentaciju u igru. U nastavku susreta obje selekcije imale su prilike, a ključni trenutak dogodio se u 78. minuti kada je Gonzalo Plata pogodio za preokret i pobjedu Ekvadora.

U drugoj utakmici ove grupe Obala Slonovače savladala je Curaçao rezultatom 2:0. Nakon posljednjeg kola, Njemačka je završila prva u grupi sa šest bodova, isto toliko ima i drugoplasirana Obala Slonovače, dok je Ekvador treći sa četiri boda i gol-razlikom nula. Curaçao je takmičenje završio sa jednim bodom.

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Ekvador pobijedio Njemačku, zašto je to loša vijest za Hrvatsku

Ovakav rasplet nije dobra vijest za Hrvatsku, koja u posljednjem kolu Grupe L igra protiv Gane. Ukoliko Hrvatska remizira u tom meču, grupu bi mogla završiti na trećem mjestu sa četiri boda, ali sa lošijom gol-razlikom od Ekvadora.

Ekvador sada ima četiri boda i gol-razliku nula, dok bi Hrvatska u slučaju remija protiv Gane imala četiri boda, ali gol-razliku minus jedan. To bi značilo da bi Ekvador bio ispred Hrvatske na tabeli trećeplasiranih selekcija.

Za Hrvatsku je zato utakmica protiv Gane dobila još veću težinu. Pobjeda bi Vatrenima donijela siguran plasman u nokaut fazu, dok bi remi mogao značiti neizvjesno čekanje raspleta u drugim grupama.

Hrvatska i Gana igraju u subotu, 27. juna, od 23:00 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini, a u istom terminu sastaju se Panama i Engleska.